В Германии назвали единственного виновника Второй мировой

За начало Второй мировой войны несет ответственность лишь одна Германия, говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка, профессора Андреаса Виршинга. По мнению авторов, тот, кто пытается выставить преступниками другие народы, переписывает историю и вносит раскол в Европе.

В статье, опубликованной в издании Der Spiegel по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, отмечается, что 8 мая «стал Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, Победой над беззаконием».

«Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером – прим. ВЗГЛЯД) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», – цитирует материал ТАСС.

«Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами», – говорят авторы.

Маас и Виршинг призывают обращаться с историей осторожно, они отмечают, что в большинстве бывших республик СССР и странах западной коалиции в день годовщины окончания войны проходят торжества и военные парады, а в Польше, странах Балтии и некоторых других европейских государствах его встречают со смешанными эмоциями.

«Радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы», – пишут авторы.

В статье подчеркивается, что Германия с ее прошлым должна ясно высказывать свое мнение, когда «тех, на кого напали, превращают в агрессоров, а жертв – в преступников».

«Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта – только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», – добавляют Маас и Виршинг.

«И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе», – сказано в статье.

«Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия», – заключают министр и историк.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель указали на важность сохранения исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

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