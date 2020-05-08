Путин и Меркель указали на важность сохранения исторической памяти о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора указали на важность сохранения исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и всего мира от фашизма. «Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение», – говорится в сообщении Кремля.

«Акцентирована важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. В частности, выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Лидеры стран также констатировали, что Россия и Германия «являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе».

Кроме того, Путин и Меркель договорились «оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению (коронавирусной) инфекции».

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре также обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.