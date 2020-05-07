Россию позвали на защиту правды о войне

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сто лет назад поляки взяли Киев

Тимур Шерзад, журналист
Красные, хоть уже и побеждали белых на юге России, оказались не готовы к активизации действий на западе. Воодушевленные победой польские и украинские националисты уже строили планы на будущее Киева. Но у большевиков имелось несколько козырей в рукаве. Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Обсуждение: 5 комментариев

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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          Вы носите маску для защиты от коронавируса?
          • Да, все время, когда вне дома

          • Да, только при скоплении людей

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, они отсутствуют в продаже

          • Нет, их цена для меня слишком высока

          • Нет, мне в ней неудобно

          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
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              Россию позвали на защиту правды о войне

              Спустя 75 лет после взятия Берлина России вновь приходится защищать свой День Победы   7 мая 2020, 22:00
              Фото: В.Иванов
              Текст: Михаил Мошкин

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              Перед 9 мая с Запада вновь звучат слова, что во Второй мировой якобы сошлись в битве два диктаторских режима. Этот миф демонизирует за рубежом и современный образ нашей страны. Как России воспрепятствовать попыткам пересмотра роли СССР в этой войне и сохранить историческую память о подвиге нашего народа?

              «В четверг главы трех прибалтийских государств выступили с совместным заявлением о необходимости пересмотра итогов Второй мировой войны – в той части, которая касается и роли СССР в этой истории в их понимании». С этой новости Фирдус Алиев, управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) начал в формате онлайн круглый стол на тему «Неотъемлемая Победа. Надо ли защищать историческую правду?».

              Действительно, накануне 75-й годовщины разгрома нацизма президенты Эстонии, Латвии и Литвы Керсти Кальюлайд, Эгилс Левитс и Гитанас Науседа обвинили Россию ни в чем-нибудь, а в «историческом ревизионизме» – в попытке переписать роль СССР во Второй мировой войне. Они в очередной раз завели речь  о пакте Риббентропа-Молотова: «два безжалостных диктатора» Гитлер и Сталин поделили Европу, спровоцировав тем самым мировую войну. Теперь Прибалтика – «неотъемлемая часть ЕС и НАТО», но «трагические уроки прошлого» забывать нельзя, требуют президенты.  

              Собственно, Европа уже не первый раз пытается преподать России урок истории в своей трактовке, заметил Алиев – и напомнил о принятой полгода назад резолюции Европарламента  «О важности европейской памяти для будущего Европы», где коммунизм и нацизм фактически объявлялись равнозначным и абсолютным злом.

              Высокие западные собрания с завидной регулярностью издают такие документы – в 2009 году Парламентская ассамблея ОБСЕ уравняла роль Третьего рейха и СССР в развязывании войны, а в 2010-м тот же Европарламент опять-таки через запятую осудил коммунистический и фашистский тоталитаризм.

              «Даже в разгар холодной войны, в 1978 году, было возможно появление советско-американского документального фильма «Неизвестная война», где история была подана объективно. Сейчас мы ничего подобного не видим», – посетовал Алиев.

              «Напротив, с начала 2000-х мы видим новейшую волну ревизионизма, К примеру, 2002 году выходит книга британца Энтони Бивора «Падение Берлина», которая

              фактически реанимирует геббельсовский миф о «тысячах изнасилованных немок».

              В современных публикациях их насчитали чуть ли не два миллиона», – констатировал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Пересмотром истории занимаются не только  наши бывшие союзники, но и страны – бывшие сателлиты Третьего рейха, все это поставлено на поток, констатировал он.

              «Действительно, в последние два десятилетия против России развернулись настоящие «войны памяти», – согласился  заместитель заведующего кафедрой истории и теории политики факультета политологии МГУ Александр Бубнов. – Вещи, которые казались для нас очевидными –такие, как значение победы над нацизмом, – подвергаются пересмотру. Скажем, СС по-прежнему признаются преступной организацией, но уже о прибалтийских формированиях СС говорится, что они, дескать, «вели свою собственную войну». И такая точка зрения формируется, в том числе, на уровне документов Конгресса США».

              Россия неоднократно (в том числе, в середине апреля, устами замглавы МИД Сергея Рябкова) давала отповедь властям Соединенных Штатов за попытки переписать в свою пользу историю Второй мировой войны. Но одной критикой нельзя защититься от перекручивания исторических смыслов – нужно понимать, почему Запад избрал целью информационных атак именно итоги войны, отметили участники конференции.

              «Я вижу три причины. И первая – это желание разрушить Ялтинско-Потсдамскую систему мироустройства, – заметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Игорь Кузнецов. – Вторая причина – стремление ряда стран Центральной и Восточной Европы избавиться от чувства вины за свой коллаборационизм, за участие в реализации нацистского плана «Ост», за отправку своих войск на Восточный фронт.

              Наконец, третья причина возникла благодаря историческим дискуссиям в нашем собственном обществе, констатировал Кузнецов. «С 90-х годов в культуре и искусстве стала продвигаться концепция «войны с другой точки зрения», попытки «понять» фигуры типа Андрея Власова или Петра Краснова, – возмутился историк. – Плюрализм в оценках истории, в том числе истории Великой Отечественной войны граничил с безответственностью».

              «С одной стороны, историческая память является для России мощнейшим геополитическим фактором, – заметил  его коллега по факультету политологии, профессор Сергей Володенков. – С другой стороны, внутри России память о Великой Отечественной – основная скрепа нашего народа. На вопрос «чем можем гордиться в нашей стране», мы преимущественно говорим о 9 мая 1945 года».

              «Неудивительно, что большая часть россиян – участников апрельского опроса ВЦИОМ сказала, что поддержит поправку к Конституции о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества», – заметил Алиев. «Очевидно, что государство должно заботиться о сохранении памяти о войне, но одними поправками в Конституцию невозможно выиграть в войне за историческую правду – правда должна быть живой», – подчеркнул Володенков.

              «Мы должны разобраться с трактовкой истории, чтобы было чем отвечать тем же полякам, или чехам, когда они убирают памятник маршалу Коневу», – добавил Данилин. «Поправка в Конституцию, при всей ее значимости, не станет панацеей, – согласился Володенков. – Скорее, она станет драйвером для дискуссий и для разработки стратегии в области сохранения исторической памяти».

              На ваш взгляд

               
              Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?


              Обсуждение: 329 комментариев
              Поправка создаст в обществе минимальный уровень консенсуса, выбросив за пределы дискуссий откровенных провокаторов, вроде предателя-перебежчика Виктора Резуна («Суворова») или авторов опроса о возможности сдачи Ленинграда фашистам, добавил Бубнов. Но дальше необходима работа политиков, историков, педагогов, и не в последнюю очередь – создателей книг, фильмов и компьютерных игр, добавил он.

              «Формат встречи молодежи с живыми свидетелями войны – ветеранами по понятной причине уходит», – заявил историк. Тем важнее становится роль визуальных носителей как способов передачи исторической памяти.

              При этом Бубнов призывает активнее работать и с общественным мнением западных стран: «Обратите внимание на подход к осмыслению войны, который принят не в восточной, а в западной Европе. Там акцент делается на Холокосте, и в целом на теме жертв среди гражданского населения. Многие ли там знают, что из 27 млн погибших на территории СССР – 16 млн мирных граждан? Почему это не считается российским аналогом Холокоста?»

              И вопрос уже к нам: почему до сих пор нет такой же базы по жертвам среди мирного населения, как, например, обобщенный банк данных «Мемориала» по жертвам репрессий? Такой компонент сохранения исторической памяти нужно наращивать», – уверен историк.

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