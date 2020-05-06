Как в России отметят 75-летие Победы?

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По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не умножать идиотизм

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Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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Рим предателям не платит

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Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
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              Как в России отметят 75-летие Победы?

              		   6 мая 2020, 14:40
              Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

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              Авиапарадом и салютами. В регионах местные власти добавят чего-то от себя – в Ставрополе, к примеру, по улицам проедет «музыкальный КАМАЗ».

              В 2020 году привычного всем россиянам парада не будет, пандемия внесла свои коррективы – еще в середине апреля Владимир Путин объявил об отмене наземной части традиционной церемонии.

              Из-за этого куда масштабнее обычного будет воздушная часть – в небо по всей России поднимутся, если погода не помешает, более 600 различных самолетов и вертолетов.

              В Москве

              Самым масштабным воздушный парад будет в столице – над центром города пролетят 75 единиц воздушной техники. 

              Первым в небе покажется самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, он будет в сопровождении четырех многоцелевых Ми-8. За ними проследуют пятерки боевых Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. На этом вертолетная часть завершится.

              «Самолетная» начнется с огромного А-50, самолета радиолокационного обнаружения и управления. За ним пролетят три военных «транспортника» Ил-76. Далее можно будет увидеть восемь бомбардировщиков-ракетоносцев: сначала три Ту-95МС, затем – Ту-160 в сопровождении четырех Ту-22МЗ.

              Следом снова полетит Ту-160, заправку которого в воздухе будет имитировать предназначенный для таких целей Ил-78. За ним придет черед четверок истребителей МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24, перехватчиков МиГ-31К, способных нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и перспективных Су-57.

              И завершат воздушную часть парада тоже истребители. Сначала это будет треугольник из десяти Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, затем ромб из девяти МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», а завершит программу российский триколор – воздушные смеси трех цветов распылят летчики шести Су-25.

              В регионах

              Там все будет скромнее, но не слишком и не везде. К примеру, над Ростовом-на-Дому пролетят 45 самолетов и вертолетов, преимущественно штурмовики Су-25 и истребители Су-30СМ. 

              По 30 единиц техники пролетят над Хабаровском и Санкт-Петербургом. В городе на Неве, кстати, также пройдет небольшой морской парад, напротив главных городских набережных встанут четыре корабля с Ленинградской военно-морской базы: малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп» и противодиверсионный катер «Нахимовец». Их украсят флагами, а экипаж проведет торжественное построение. Параллельно на «Авроре» выступит Адмиралтейский оркестр.

              Всего Минобороны заявило воздушные парады в 47 российских городах.

              Где-то предусмотрена масштабная воздушная программа, как в Москве, Хабаровске, Петербурге, Волгограде или Ростове-на-Дону, где-то же в небо поднимутся по несколько самолетов. Над Казанью, например, пролетит один Ту-95МС. 

              Примерно в половине городов помимо парадов также можно будет увидеть и артиллерийский салют, где-то же салюта не будет. 

              Еще в четырех городах будет только салют, без авиации. Это Симферополь, Каспийск, Белогорск и Североморск.

              Время парадов и салютов

              Воздушные парады начнутся в российских городах в 10:00 по местному времени. Ожидается, что либо непосредственно перед, либо после них федеральные телеканалы покажут обращение Владимира Путина. 

              Салюты пройдут в 22:00, их длительность зависит от числа залпов. В Москве, к примеру, залпов будет 30, то есть салют продлится около 10 минут.

              Бессмертный полк

              В этом году акция пройдет онлайн. Для участия нужно зарегистрироваться на специальном сайте и рассказать там о своем ветеране, загрузив также его фотографию. Из таких снимков организаторы составят видеоряд, который с 11:00 будет транслироваться как на федеральных каналах, так в соцсетях, а также на том же портале акции.

              «День Победы» на балконе

              Также в 19:00 в российских городах пройдет минута молчания в память о погибших. Затем многие телеканалы и радиостанции включат знаменитую песню «День Победы», а россияне могут подойти к окнам или выйти на балконы и совместно исполнить ее.

              С идеей в конце апреля выступил народный артист СССР Василий Лановой, впоследствии ее поддержал Владимир Путин.

              «Наземный» парад

              Когда он будет, пока неясно. Пока звучат только три основных версии по датам – 24 июня, в день первого парада Победы 1945 года, 3 сентября, которое в России теперь официально признано днем окончания Второй мировой, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года, прямиком с которого солдаты уходили на фронт.

              Но в итоге все, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «будет зависеть от эпидемиологической ситуации». 


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