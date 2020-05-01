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Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

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Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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России пора работать на занятом американцами поле

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Бесноватость там так и перла наружу

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Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...
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              Россия в День Победы выйдет петь на балконы

              «Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условиях   1 мая 2020, 19:40
              Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Оксана Борисова

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              На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром.

              Владимир Путин пообещал подумать, каким образом он сможет поучаствовать в акции волонтеров, которые пригласили россиян вечером 9 мая выйти на балконы своих квартир и спеть песню «День Победы».

              «Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия... Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами», – сказал в четверг президент, общаясь с инициаторами акции.

              Предложение присоединиться к общенародному исплолнению «Дня Победы» прозвучало во время онлайн-встречи Путина с участниками общероссийской акции «МыВместе». «Вы традиционно принимаете участие в шествии «Бессмертного полка», поддержите нас и сейчас, пожалуйста», – попросили волонтеры президента.

              Придумал же идею сопредседатель движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой. «Сейчас запрещено собираться вместе, но, на мой взгляд, такой вариант – спеть вместе – вполне возможен. Во всяком случае, я выйду и спою, – пообещал Лановой газете ВЗГЛЯД. –

              Главное, перед памятью погибших предков совесть будет чиста, ведь мы сможем хоть так отметить великий праздник».

              По мнению народного артиста, большинство россиян наверняка откликнется на такую просьбу, ведь они уже продемонстрировали солидарность в борьбе с «коронавирусной заразой».

              «Я бы точно спела», – поделилась с газетой ВЗГЛЯД журналистка Наталья Лосева, которая в 2005 году придумала акцию «Повяжи георгиевскую ленту» (с которой, собственно, и началась история георгиевской ленточки как народного символа Победы).

              «Мне кажется при всей внешней северной эмоциональной закрытости, мы сразу отзываемся на что-то настоящее. А это настоящее и трогательное, –

              сказала Лосева. – Главное, чтобы в каждом доме нашелся один смелый, кто это начнет».

              Традиция выходить на балконы и петь возникла во время пандемии в такой музыкальной, «певучей» стране, как Италия, но она приживется и в России, уверена руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

              «За время самоизоляции в соцсетях появилось множество роликов, – соседи поют вместе песни. Это очень здорово, когда в такое сложное время люди объединяются, поддерживают друг друга. Поэтому мне кажется, что инициатива спеть 9 мая всем вместе «День Победы» – одну из любимых песен наших ветеранов, – найдет отклик в сердцах очень многих людей», – сказала Амельченкова.

              Показательно, что молодые волонтеры подхватили идею, которую предложил 86-летний Василий Лановой. «И столь же символично, что встреча президента с добровольцами прошла именно накануне Дня Победы», – отметил сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

              Политолог подчеркнул: «Сейчас каждый волонтер вспоминает своих дедов, которые участвовали в войне. Добровольцы ведь тоже, можно сказать, – на фронте. Парада, напоминающего о Победе, не будет, но мы видим сплоченность людей, готовность совместно преодолевать трудности – то же, что сплачивало людей в годы войны».

              Генетический код солидарности

              «У нас «подвиг» и «подвижничество» – это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», – подчеркнул президент Путин, обращаясь к участникам акции «МыВместе». Тот же образ генетического кода президент использовал и ранее – в своем выступлении на совещании с главами регионов, и в обращении к гражданам, когда лидер страны перечислил меры по борьбе с пандемией. Президент тогда заметил: «Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей».

              «Люди, далекие от общественной, политической деятельности, люди, жившие обычной рядовой жизнью – и вдруг у них что-то шевельнулось внутри. Начали предлагать свои услуги и не просто предлагать, а делать», – заметил президент на встрече с волонтерами.

              Участники акции «МыВместе» рассказали о конкретных примерах такой помощи: кто-то шьет защитные маски, кто-то, как девятилетняя Василина Воробьева из Тульской области, читает по WhatsApp сказки другим, скучающим на самоизоляции детям,  кто-то, как Владислав Ковязин, владелец кафе «Кочерга» из Севастополя, развозит продукты врачам. Многие готовы поработать шофером для волонтеров, а кто-то, вне зависимости от уровня дохода, прямо делится деньгами.

              Некоторые активисты НКО и сотрудники соцслужб забирают к себе домой обитателей хосписов или пациентов психоневрологических интернатов, поскольку оставлять их в многолюдных палатах слишком опасно.

              «У нас какой-то удивительный люд, который умеет собираться в сложной ситуации: на Олимпийских играх, во время войны, во время пандемии, – отметила во время онлайн-встречи учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер. – И то, что сейчас произошло, то, как объединились, вроде бы ожидаемо, но на самом деле достаточно неожиданно. Струдники государственных организаций, волонтеры, люди из разных сфер, которые не могут просто сидеть дома - им некомфортно чувствовать себя не у дел, просто самоизолированными в карантине, и они все хотят быть полезными».

              Напомним, 27 апреля народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой в эфире канала «Россия 24» призвал россиян к участию в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

              «Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День победы». Это и есть наше единение», – предложил Лановой.

              Его идею уже поддержали и развили в регионах. Так, власти Мурманской области обещали организовать трансляцию акции на местном радио и телевидении. В Тамбове также поддержали флешмоб, предложив опубликовать видео выступлений в соцсетях с хэштэгом #окнопобеды, передают «Вести.Тамбов».

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