С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

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Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Россия предлагает США «гиперзвуковой обмен»

Гиперзвуковой маневрирующий блок «Авангард» заставляет США сесть за стол переговоров с РоссиейФото: пресс-служба Минобороны РФ
Москва и Вашингтон интенсивно обмениваются сигналами о будущем важнейшего международного договора – СНВ-3. Американцы предъявляют России свои условия по продлению действия этого документа, в том числе по поводу судьбы новейшего российского гиперзвукового оружия. Какие требования в ответ предъявляет Соединенным Штатам Россия? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...

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              С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 20 апреля 2020, 17:51

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              Меня расстроило решение перенести парад Победы. Я была настолько убежденным сторонником его проведения именно 9 мая (при полной отмене, разумеется, всех остальных массовых мероприятий), что в какой-то момент планировала даже написать по этому поводу специальный текст, в котором бы подробно изложила основные аргументы в пользу такого решения.

              А таковых там более чем достаточно – и рациональные, и идеологические, и символические. Я бы могла очень многое сказать. И про оставшихся ветеранов, для которых это важнейшее событие года – для них значим каждый день, и кто-то может просто не дождаться новой даты. И про важность моральной поддержки находящегося сейчас в диком стрессе общества – демонстрацией того, что некоторые вещи в нашей жизни неизменны и непоколебимы.

              И про значимость очередного свидетельства высокого профессионализма российской армии и ее способности справиться с любой поставленной задачей в самых неблагоприятных условиях, включая эпидемию. И про символичность парада Победы – как торжества жизни в момент, когда мир охвачен мором и страхом смерти.

              Так что, повторюсь, решением перенести парад я была расстроена – и сильно. Однако смягчить разочарование неожиданно помогло общение со сторонниками такого решения, которые смогли донести свои доводы развернуто, спокойно и взвешенно. И тут я наконец увидела, что их аргументация ничуть не менее внушительна, чем моя собственная, хотя и отстаивает диаметрально противоположную позицию.

              Причем дело там далеко не только и не столько в прагматично-рациональных соображениях. На самом деле не меньшую роль для них играют идейно-символические аспекты.

              Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

              Ведь, по существу, вся дискуссия вокруг проведения парада сводится к одному главному вопросу: какой ценой? И сторонники проведения парада твердо отвечают: любой! На это им – нам – задают уточняющий вопрос: совсем-совсем любой?

              И вот тут я даю задний ход. Потому что я изначально считала, что, если будет вспышка коронавируса в Алабино, где идут тренировки участников, парад без разговоров надо отменять. Но подразумевала, что Минобороны должно сделать все, чтобы ее не допустить.

              Мне казалось, что при должной организации вполне можно гарантировать благополучное развитие событий. Вот только жизнь донесла до меня куда более прозаические реалии: несмотря на все принимаемые меры, на 100% гарантировать, что никто из участников парада за оставшиеся до 9 мая недели не заразится COVID-19 сам и не заразит сослуживцев, нельзя.

              А значит, перед руководством страны встала дилемма: заранее планово перенести мероприятие или понадеяться на русское авось с совершенно не исключенным вариантом, что 8 мая придется отменять его в экстренном порядке. А ведь тогда неизбежно возникнет соблазн: а может, все-таки провести парад, несмотря на некоторое количество инфицированных среди военнослужащих – чтобы не разочаровывать страну и не терять лицо перед заграницей?

              Какие результаты может повлечь положительный ответ на этот вопрос, в наше время никому объяснять не надо. Полагаю, что большинство даже самых ревностных сторонников проведения парада не будут готовы по-прежнему ответить «любой ценой», поскольку таковой выступают жизни конкретных военных, для которых участие в заболевшем состоянии в многочасовом физически и психологически выматывающем мероприятии может повлечь тяжелейшие последствия.

              Когда я осознала эти обстоятельства, мое разочарование и горечь по поводу принятого решения, может быть, и не исчезли полностью, но значительно смягчились. К тому же я нашла еще один важный плюс во всем произошедшем: Путин в очередной раз делом подтвердил свой принцип насколько возможно бережного отношения к людям. При всей важности парада на День Победы для России ежегодное праздничное мероприятие для президента оказалось недостаточной причиной, чтобы ставить под угрозу здоровье и жизни наших военных. Скажем прямо, для правителя, который ежедневно определяет судьбы миллионов людей (в том числе временами делая роковой для них выбор), такой подход дорогого стоит.

              Но, пожалуй, даже более важным для меня стал другой аспект всей этой истории. Первоначально решение Путина крайне угнетающе на меня повлияло. Вся жизнь окрасилась в мрачные тона, а перспективы показались беспросветными.

              В общем, я оказалась ровно в том состоянии, в котором почти перманентно пребывает политически активная часть российского общества, сходящаяся стенка на стенку по любому поводу и ведущая очередной сезон гражданской войны в социальных сетях.

              Однако пообщавшись с оппонентами – не переняв, но услышав и приняв их позицию, я вновь увидела мир таким, какой он есть: сложным, противоречивым и не имеющим простых решений для сложных проблем. Это в очередной раз напомнило мне прописную истину, о которой почему-то часто склонны забывать: люди с иной точкой зрения в большинстве своем вовсе не дураки, негодяи и предатели, а точно такие же, как и ты сам – думающие, переживающие и искренне желающие России добра.

              А вот вешать на других ярлыки, за любое не нравящееся решение клеймить власть последними словами, да и самому чуть что впадать в уныние – это и есть настоящая глупость и предательство, в первую очередь самого себя.

              За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два, и через три... Пока мы живы, и пока жива Россия. И вот именно об этом имеет смысл помнить всегда.


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