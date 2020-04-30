Путин: Желание вместе бороться с напастями у россиян в генетическом коде

Россия всегда противостояла любым напастям «всем миром», объединяя усилия, это буквально в крови, в генетическом коде россиян, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в нынешней ситуации граждане страны снова вместе.

«У нас «подвиг» и «подвижничество» – это слова, близкие по смыслу. И всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия; это в традициях, буквально в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе», – заявил Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе» по вопросу поддержки социально ориентированных организаций, передает РИА «Новости».

Он отметил, что участвующие в ней активисты доказывают это стремление объединяться своей самоотверженной работой, готовностью отзываться на боль и проблемы других людей, оказывать заботу тем, кому она нужна.

«Вы там, где нужна помощь, это самое главное», – добавил президент.

Путин выразил благодарность всем, кто сейчас оказывает людям поддержку: волонтерам, сотрудникам НКО, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам.

«Вообще всем – всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм – без всякого преувеличения. Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия», – подчеркнул он.

Также Путин на онлайн-встрече с волонтерами признался, что впечатлен тем, сколько никак не связанных с политикой и общественной деятельностью обычных людей захотели стать волонтерами во время пандемии коронавируса.

«Михаил Михайлович [Кузнецов, глава исполкома Общероссийского народного фронта] сказал, начали звонить люди и не просить помощь, а предлагать помощь. На что я обратил внимание – на то, что люди, далекие от какой-то там общественной деятельности, тем более от политической деятельности, люди жившие до сих пор обычной, рядовой жизнью, занимающиеся своими текущими делами, и вдруг у них что-то шевельнулось внутри и они активно начали предлагать свои услуги», – передает слова Путина ТАСС.

Путин особо подчеркнул, что россияне не ограничились простым предложением помощи, а начали «делать, даже если их никто об этом не просит».

«Это, конечно, впечатляет, должен сказать, за живое просто задевает и говорит еще раз о том, что у нас очень сильное, здоровое общество», – признался российский лидер.

«А совсем уж активные люди, такие как вы, стоящие на передовой, что называется, они заслуживают особого внимания, особой поддержки», – обратился президент к участникам встречи.

Он отметил, что от них не часто поступают просьбы.

«Но мне бы хотелось [услышать], что должны были бы сделать органы власти всех уровней для того, чтобы вас поддержать», – добавил Путин.

Отметим, что в России очень много форматов волонтерства, которое заключается не только в продуктовой помощи нуждающимся. Детям, в частности, дарят игрушки и книги. Участники акции #МыВместе в апреле также оказали помощь медикам Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, обеспечив их горячим питанием, «Волонтеры Победы» продолжают оказывать всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны и поздравляют их с главными праздниками.

Почти три четверти россиян (74%), согласно данным ВЦИОМ, считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как работают добровольцы с гражданами старшего поколения, от которых поступают заявки в кол-центр.