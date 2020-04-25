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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:00  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

Дарья Сауткина и Юлия Ефимова помогают сотням жителей Рязани старшего возрастаФото: Юрий Васильев
В Рязани, как и во многих городах России, уже около месяца активно действуют волонтерские организации, собравшиеся под эгидой движения #МыВместе. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, как работают добровольцы с теми, кто многие недели вынужден соблюдать режим самоизоляции – «гражданами старшего поколения», от 60 лет и выше. А также – почему в волонтеры пошла Екатерина Егина, которую называют самой красивой бабушкой Европы. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...

Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

              Дарья Сауткина и Юлия Ефимова помогают сотням жителей Рязани старшего возраста   25 апреля 2020, 13:00
              Фото: Юрий Васильев
              Текст: Юрий Васильев, Рязань – Москва

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              В Рязани, как и во многих городах России, уже около месяца активно действуют волонтерские организации, собравшиеся под эгидой движения #МыВместе. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, как работают добровольцы с теми, кто многие недели вынужден соблюдать режим самоизоляции – «гражданами старшего поколения», от 60 лет и выше. А также – почему в волонтеры пошла Екатерина Егина, которую называют самой красивой бабушкой Европы.

              – Потоки машин и спешащие по делам рязанцы. Коронавирус шагает по России, – сообщает утренний новостной выпуск областной телекомпании.

              Как и куда дошагал «ковид» – будет известно, как всегда, ближе к полудню, из свежих сводок. А про пешеходов и машины – все верно. Люди на улицах есть, пусть и не так много. Все, что можно потихоньку открывать для работы на местах – со всеми мерами предосторожности, –в Рязани возвращают к жизни уже вторую неделю. Что до транспорта, то пробки – не пробки, но трафик совсем не карантинный. К волонтерам, впрочем, опоздать трудно: они на месте с раннего утра.

              «Единый региональный волонтерский колл-центр оказания помощи гражданам старшего поколения» – таково полное название. А если проще, то – одна из структур общероссийского волонтерского движения #МыВместе, разместившаяся в бизнес-центре на улице Маяковского. На телефонах за день – три десятка волонтеров. У входа в комнату – термометрия, а пшикалка-санитайзер найдется на каждом столе.

              – Те, кто повезут заказы, придут попозже, – объясняет Дарья Сауткина, координатор организации «Волонтеры-медики» по Рязанской области. Дарья Дмитриевна учится на третьем курсе Рязанского государственного медицинского университета, изучает лечебное дело. – У меня тут ребята из городского волонтерского центра, областного ресурсного центра поддержки волонтерства, «Молодежка ОНФ», «Волонтеры Победы»... Обширный такой круг. Но и заявок немало. Кто-то принимает звонки, кто-то развозит по адресам.

              Заявки – это купить продукты, доставить лекарства, оплатить ЖКХ, вынести мусор... и много чего еще. Только для тех, кому за 60. И для маломобильных.

              – Но наши ребята ездят только к тем, кто себя хорошо чувствуют, –говорит Дарья Дмитриевна. – Мы специально уточняем по телефону, нет ли каких-либо симптомов. К заболевшим, которым что-то купить надо, другие волонтеры ездят. В том числе и наши «Волонтеры-медики». Не просто в масках и в перчатках – со всеми средствами защиты, как положено. Да, на любую простудную болезнь - в экипировке.

              Выявленный Covid-19 – разумеется, совсем отдельный случай: к таким добровольцев не подпускают. А вот помощь от тех же «Волонтеров-медиков» областной клинической больнице либо, например, поликлинике №14 – нянечками, фельдшерами, медсестрами – весьма ценится.

              – Если помощь нужна сегодня, то отправляем сегодня, – Дарья Сауткина возвращается к делам колл-центра для самых старших. – Если поликлиника, допустим, закрывается через полчаса, то переносим на завтра. Транспорт предоставляют... Да кто только не дает, ну правда. Агрегаторы такси, филиалы партий, банки... Ну и собственно автоволонтеры. У нас около двух десятков – на своих машинах. Да, бензин их. Спасибо им огромное и за это, и за время.

              * * *

              В колл-центре – три смены по четыре часа, от девяти до девяти. Еще двенадцать часов работает автоответчик. Прийти пораньше, разобрать обращения старшего поколения и дозвониться до всех, кто позвонил ночью и под конец прошлого рабочего дня – отдельная задача. В том числе для Юлии Ефимовой, волонтера штаба #МыВместе.

              – Лидия Николаевна, – говорит Юлия в телефонную трубку, – а можем на послезавтра перенести? Просто мы звонили в больницу, ваш доктор в эти дни вне доступа, рецепт подписать не сможет...

              Выясняется, что врач Лидии Николаевны – вовсе не инфекционист и не вирусолог – накануне отправился в «красную зону». К тяжелому больному. И не просто тяжелому – а из тех, кого наблюдают не только по «ковиду», но и по всякой хронике, этим вирусом отягощаемой.

              Раз вчера пошел – пусть в противочумном костюме и с прочими мерами безопасности, – то, значит, следующие день-два доктор тоже недоступен. «Называется самообсервация, – объясняют волонтеры. – Будет следить за симптомами, чтобы не дай бог». Стало быть, Лидии Николаевне придется подождать, пока рецепт не подпишут.

              – Лекарств у пожилых людей на самоизоляции – с запасом от трех дней и выше, мы за этим следим. Именно с расчетом на то, что узкие специалисты могут пойти туда, – говорит Юлия Ефимова. – Ну и еще время нужно на то, чтобы рецепт оформить и все купить.

              Лекарственных заявок – больше всего. За без малого месяц работы с дефицитом препаратов волонтеры #МыВместе не сталкивались. Разве что с дозировкой бывают заминки. Но через пару дней, говорит Дарья Сауткина, находится все. И точно по рецепту.

              – Перевезти из поселка в город на ЭКГ или МРТ, – продолжает перечислять список заданий Дарья Дмитриевна. – От родственников продукты пожилым передать. Наверное, со следующей недели будет много запросов на лекарства – чтобы на майские праздники хватило. Мы готовы, ждем, отвезем.

              * * *

              – Люди не всегда адекватно воспринимают. Пишут под моими постами про волонтерство «ну понятно, пропиарилась». Показухой считают, –говорит Екатерина Егина, волонтер движения #МыВместе. – А мне негатив по барабану. Наслушалась и насмотрелась, когда ленточки и короны у меня появляться стали. Теперь не берёт...

              Екатерине – 50, чего она вовсе не скрывает. Даже наоборот. Потому что сначала она выиграла титул Mrs Russia World Classic – среди тех, кому за сорок. А в этом году – в самом начале, до всего – поехала в Болгарию на международный конкурс Grandma Universe и привезла оттуда приз Grandma Europe. Заголовки из серии «Самая красивая бабушка в Европе живет в Рязани» ей нравятся не особо: «Раздули, а зачем – не понимаю». Хотя все правда. Двое детей, внучке три с половиной – значит, бабушка. И безусловно красивая. Плюс тридцать с лишним лет в тренажерном зале – куда Екатерина очень хочет вернуться «ну хотя бы к лету».

              Екатерина Егина

              – Но объективности ради, – продолжает Егина, – отклики на мое волонтерство идут в пропорции 95 на 5 процентов. На пять метателей всякого – девяносто пять тех, кто понимает и поддерживает.

              Заявок у Екатерины сегодня две: на оплату ЖКХ и на покупку продуктов.

              – Николаю Семеновичу утром позвонила. Он вчера вечером оставил заявку, ждет в любое время, список продуктов у него, – объясняет Дарья Сауткина. – Вам машинку вызывать?

              – Не, вы что, – удивляется Екатерина. – У меня своя машина, я на себе.

              * * *

              Екатерина Егина прошла курс начинающего волонтера – несколько видеороликов, потом подробные ответы на вопросы. Элементарные вещи, говорит она: как с людьми контактировать, каков порядок действий, как определять, болен человек или нет. Ответив на вопросы, Екатерина получила допуск.

              – Никогда не волонтерила до того. – говорит она. – Увидела в интернете информацию от #МыВместе. Поняла, что у меня есть время и желание. Могу. Хочу.

              У Екатерины Егиной есть собственное дело, причем изначально на удаленке – доставка правильного питания по Рязани. Заказов стало меньше: люди разъехались на самоизоляцию по дачам. Но работа идет:

              – Есть клиенты, которые заказывают. Есть кухня, которая исполняет. Есть люди, которые отвозят. Моя работа – компьютер и телефон. Я на связи всегда, а вечером уже из дома подбиваю итог и планирую, как нам работать завтра.

              Екатерине как волонтеру #МЫВместе задания за неделю выпадали разные:

              – Одной бабушке понадобился шнур для радиоприемника. Сломался шнур. Нашла в радиомагазине – они тоже работают, хоть и по определенному графику. Привезла... Другая бабуля под Рязанью, 86 лет ей – самая старшая из моих пока что – попросила привезти своей подруге три мешка картошки. В соседнюю деревню практически, тоже близко. Третья одна воспитывает внучку. Попросила достать струну для скрипки.

              – А ее где брать?

              Вход в рязанский парк закрыт

              – Заказали в музыкальном магазине, привезли, – говорит Екатерина.

              - Много кто в Рязани работает, на самом деле, – подтверждает Юлия Ефимова. – Торговые центры – нет. А небольшие магазины открываются. Выпечка навынос, с кофе хорошим. Даже парикмахерские – и те есть.

              * * *

              – Коронавирус под ноль? – интересуется парикмахер Сергей.

              Соседнее швейное ателье пока что закрыто на карантин, а парикмахерская – вот, почти две недели в строю. И эта, и другие в Рязани. Спрос есть – в том числе и сообразный времени. В областной клинической больнице, как только стало можно, постриглись два десятка врачей. «Вирус, который осел на волосах, может после оказаться на руках, головном уборе, подушке» – напоминают «Рязанские ведомости». На сайте депздрава акция так и называется: «Коронавирус под ноль». Судя по всему, название прижилось и у парикмахеров.

              – Второе справа, пожалуйста, – показывает Сергей. Из четырех кресел в работе половина. Не потому что клиентов нет – как раз наоборот. Но работают здесь только по записи, с четким указанием времени. И, соответственно, с соблюдением дистанции. Назубок выученные за последние недели полтора метра вроде бы просматриваются между всеми четырьмя. Но, говорит администратор Наталья, здесь решили перестраховаться:

              – Надзор лютует... и правильно делает. Трижды были с тех пор, как открылись. Да, по записи, но только что отменилась клиентка, и вам же быстро-коротко, да? Ручки, пожалуйста, – Наталья берет спрей-санитайзер.

              Премьера перенесена на май или на июнь

              – Вы из Москвы, – даже не спрашивает Сергей сквозь глухую черную маску. Барбершоп-туры из столицы в Рязань – не то чтобы обычное дело. Но бывают москвичи, говорит Сергей, бывают – из тех, кто в феврале не пошел, в марте не успел, а вот и апрель уже к маю подходит.

              – Месяца на два хватит, – оценивает мастер результат. Обычный для спецкора газеты ВЗГЛЯД вариант – машинка, виски прямые, чуть подровнять. Не под ноль, но очень похоже. Вышло на пятьдесят рублей дороже, чем в ближайшей московской парикмахерской. До ее закрытия, конечно.

              * * *

              – Заказываю за месяц уже третий раз, все время в тот же центр звоню, –говорит Николай Степанович. Ему, как мы помним, надо доставить продукты – а для этого сначала взять у Николая Степановича деньги и список, который Екатерина Егина внимательно изучает. – В прошлый раз попросил заплатить за телефон. Все быстро и четко. Волонтеры отлично работают, я даже удивляюсь.

              Николаю Степановичу 79 лет. За месяц на улицу он выходил только для того, чтобы вынести мусор. Хотя это тоже могут сделать волонтеры. Но Николай Степанович отказывается:

              – Гулять надо. Очень надо гулять...

              – Мясо, шея свиная – один килограмм, – уточняет Екатерина Егина. Почерк у Николая Степановича отличный, но порядок есть порядок. – Рыба-хек «Неженка» – полтора кило...

              Так выглядит движение на рязанских улицах

              Дальше – трава и овощи: два болгарских перца, пакет петрушки, «руккола – салатная трава», пачка. Изюм и черноплодная смородина. Из лекарств – фестал, 40 таблеток. Последним пунктом – маски. Без количества, просто: «Маски».

              – С масками, боюсь, может не получиться, – говорит Екатерина. В Рязани с масками – как везде: в аптеках толком нет, а если появляются, то совсем ненадолго. – Но несколько штук мы для вас захватили. Это из штаба волонтерского. За них денег не надо, это подарок.

              * * *

              «У нас есть маски!» – сообщает лист А4 на небольшом подвальном магазине в центре города. Из-за листа выглядывает дизайнер Айрис Апфель в фирменных огромных очках. Легенде моды в следующем году, дай бог, будет ровно сто. Рязанские маски, впрочем, по стилю не менее актуальны.

              – Для мужчин – глухие черные, для нас – белые с оригинальным рисунком, – раскладывает продавщица товар. – Все по триста рублей.

              – Где шьют?

              – А где парашюты шили, там теперь маски шьют, – отвечает она. – Ну, не совсем там же. Но у нас очень много кто в промышленности на десант работает. Рязань – город ВДВ, вы же в курсе... Можно так покупать, можно в антивирусном наборе. Есть разные наборы – мужские, женские, детские.

              В картонной коробке для дам – белая маска, большой флакон геля для рук, гигиеническая помада и упаковка березовой чаги: «Очень полезно, укрепляет организм против всего, а вы не знали?». В мужском антивирусном наборе – то же самое, только маска черная, а помада заменена на презервативы «Кайф».

              Так выглядит мужской антивирусный набор

              – Вот, кстати, вы правы, - отзывается продавщица. – Кто сказал, что женщинам они не нужны? Дискриминация.

              В детском наборе – помада, гель – чагу подменяет алтайский витаминный коктейль.

              Женский антивирусный набор

              – Для детей не жестко и в самый раз. И маска с кошачьими лапками, чуть поменьше, – показывает хозяйка. – Эти маски и отдельно хорошо берут. Котики, ми-ми-ми.

              * * *

              – Мы просто хотим, чтобы бабушки и дедушки были дома сейчас, - говорит Татьяна, студентка университета. Ее смена на телефоне в колл-центре – первая, с девяти до часу. – У меня все четверо живы, тьфу-тьфу-тьфу, всем хорошо за 65. Я сама им еду и лекарства привожу, когда со смены иду. Созваниваюсь, покупаю что надо, кладу под двери. Очень прошу, чтобы мне не открывали. Они хотят открыть, очень – а я уже ушла, звоню: «Ба, забирай, целую, пока-пока». Месяц уже не виделись...

              – Из моих подписчиков уже с десяток человек подали заявки на волонтерство, – говорит Екатерина Егина. Она вернулась в штаб, чтобы отчитаться: продукты Николаю Степановичу купила и привезла, фото, чек, подпись на бланке заказа... ЖКХ по другому адресу оплатила, фото, платежка, подпись. – Не знаю пока, чем закончилось. Кстати, надо будет спросить, как у них дела.

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