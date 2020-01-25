Россиянку признали самой красивой бабушкой в Европе

Жительница Рязани Евгения Егина одержала победу на прошедшем в Болгарии конкурсе Mrs. Grandmama Universe, получив признание самой красивой бабушкой в Европе.

Об этом сообщается на странице официального представителя конкурса «Миссис мира» в России в Instagram.

Егина участвовала в конкурсе красоты для женщин старше 40 лет, уже ставших бабушками. У нее двое детей и внучка.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ она рассказала, что участие в конкурсе принимали «бабушки, которых и бабушками нельзя назвать». «Видно, что все эти женщины любят себя и уделяют внимание питанию, здоровье, форме», – отметила она.

Всего в Софию приехали 30 участниц со всего мира. Старшей конкурсантке исполнилось 76 лет.