Военные корабли в Севастополе впервые дадут артиллерийские залпы в День Победы

В Севастополе корабли парадной линии Черноморского флота в День Победы впервые произведут холостые артиллерийские выстрелы, сообщил отдел информационного обеспечения флота.

«На 9 Мая в Севастополе в рамках чествования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы торжественные мероприятия, среди которых впервые со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы», – передает ТАСС сообщение ЧФ.

На флоте праздник начнется построением личного состава кораблей и воинских частей с выносом боевых знамен и копий Знамени Победы, затем последует подъем государственного, военно-морского флага, а также флагов расцвечивания в воинских частях и на кораблях.

Молебны в войсковых храмах пройдут без участия личного состава. Военнослужащие группами по пять человек возложат венки и цветы к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя.

«В Севастопольской бухте состоится парад кораблей и церемония возложения венков и цветов на воду в память о моряках-черноморцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе этой церемонии все корабли парадной линии произведут по три холостых артиллерийских выстрела, сопровождаемые сигналами корабельных сирен и колокольным перезвоном городских православных соборов и церквей», – отметили на флоте.

Затем в небе над городом пройдет демонстрационный пролет авиации. Праздник завершится артиллерийским салютом под дикторское озвучивание, каждый из 30 залпов будет посвящен важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

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