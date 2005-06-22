Какое будущее ожидало бы Украину в случае победы Гитлера

Победа Адольфа Гитлера во Второй мировой войне обернулась бы «большим благом» для советских людей – с такой «оригинальной» версией выступил известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Раньше он не был замечен в попытках сфальсифицировать историю. Да и о судьбе, уготованной фашистами советским евреям, он помнит. Но Украину, по его мнению, ожидала роль «аграрной республики» в Рейхе. Так ли это?

В дни, когда мир вспоминает о войне (достаточно просто сказать «война», и сразу понятно, о чем идет речь) и о том, что грозило бы человечеству, если бы восторжествовала нацистская «раса господ» – в эти дни в Киеве решили блеснуть оригинально-альтернативной точкой зрения. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире канала 112.ua решил порассуждать – что было бы, если бы советский народ не остановил захватчиков. По версии Гордона, было бы неплохо, по крайней мере для Украины. Она стала бы «аграрной немецкой республикой, протекторатом».

Да и в целом победа Адольфа Гитлера во Второй мировой войне обернулась бы «большим благом» для советских людей, уверен Гордон. И, добавил он, Ленинград надо было бы сдать фашистам – жизнь каждого человека дороже, чем «с*аный город Ленина, который не сдавали потому, что город Ленина сдать нельзя».

«Сталин понимал, что Гитлер за Уральский хребет не пойдет, – упражнялся Гордон в альтернативной истории. – Если говорить о том количестве бед, смертей, увечий и так далее, то я думаю, что, если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило», – сказал он. Гитлер бы довольствовался территорией СССР до Куйбышева, максимум – до Урала. Да и вообще, сказал он, нацисты вряд ли стали бы массово уничтожать славян. И «все было бы отлично, если бы не было партизанской войны».

Все эти рассказы о счастливой судьбе Украины под протекторатом Рейха можно было бы и проигнорировать – если бы это лилось из уст какого-нибудь зигующего маргинала из «Правого сектора*» или завсегдатая митингов партии «Свобода». Но беда в том, что это рассказывает не маргинал и не националист.

Назвав Дмитрия Гордона известным украинским журналистом, мы вряд ли погрешим против истины. Известен он в частности, тем, что старается демонстрировать независимую точку зрения. Он не был замечен среди хора приветствовавших «декоммунизацию» по-киевски. Более того – будучи два года назад депутатом Киевсовета, он оказался единственным, кто голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. «Мне не все равно, – пояснял в комментарии сайту «имени себя» Gordon.ua. – В Бабьем Яру с особым цинизмом расстреливали людей и издевались над ними именно представители Бандеры и Шухевича. Сами немцы... были удивлены, с какой ненавистью националисты убивали безоружных несчастных людей».

Дмитрий Гордон, единственный сын Ильи Яковлевича и Мины Давидовны Гордон, прекрасно понимает, что произошло бы с его предками, равно как и со всеми евреями на «оккупированных восточных территориях». «Меня бы не было, – сказал он в том же интервью, где вещал об «аграрной республике». – В печах бы погибли евреи, цыгане и партизаны». Наверняка то же понимает и российский публицист Александр Минкин, в свое время написавший: «Мы освободили Германию. Может, лучше бы освободили нас?.. Свобода от сталинизма пришла бы в 1941-м». Дальше у российского коллеги Гордона шли прекраснодушные рассуждения о том, что после победы Гитлера над СССР фашистов победили бы американцы и британцы – и принесли бы на руины Советского Союза свободу и демократию. Но это что-то совсем уже из области альтернативной истории. А вот, например, директива обергруппенфюрера СС, гауляйтера Генриха Лозе от августа 1941 года «Об обращении с евреями в рейхскомиссариате Остланд» – это совершенно реальный документ, следствием которого стала гибель 250 тысяч человек только в Прибалтике.

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Проблема в том, что незнание истории или осознанное стремление забыть историю грозит не двойкой на уроке, а формированием ложной картины мира. В которой нацистская оккупация Украины сулила ей положение «аграрной республики», а славян, не подавшихся в партизаны, не тронули бы вовсе. Легко не знать или забыть о том, что, согласно отчету Чрезвычайной госкомиссии от 1946 года, только на территории Украины за время фашистской оккупации погибло свыше 3,2 миллиона человек. В основном, как нетрудно догадаться, представителей славянского большинства населения. И вряд ли большинство из них имело отношение к партизанам. Всего на территориях Советского Союза, захваченных Германией и другими европейскими странами – ее союзницами, только от голода, болезней и отсутствия медпомощи умерло четыре миллиона 100 тысяч человек. Можно ли назвать это случайностью?

Франция, повоевав с Гитлером шесть недель и капитулировав, сберегла свое население – этот «аргумент» всплыл в беседе Гордона. То, что после массовой «коллаборации» случилось с моральным духом французов, – отдельная тема. Сейчас речь о том, что в отношении французов не разрабатывалось документов, таких как Generalsiedlungsplan («Генеральный план колонизации»), составленный ведомством Альфреда Розенберга в 1942 году. А по этому плану территория размером в 330 тыс. кв. км, предназначенная к заселению «арийскими» колонистами, должна была быть «очищена» примерно от 30,8 млн человек. Рекомендации к «Генеральному плану Ост», составленные в том же 1942 году заведующим расово-политическим отделом министерства оккупированных восточных территорий Эрхардом Ветцелем, подразумевали:

«По плану главного управления имперской безопасности на территорию Сибири должны быть переселены западные украинцы. При этом предусматривается переселение 65 процентов населения...».

Да, Гордон почти правильно вспомнил, что гитлеровцы планировали дойти «максимум до Урала». Точнее, в директиве № 21, более известной как план «Барбаросса», было указано – выйти на «линию АА», Архангельск – Астрахань. Но рассуждение Гордона о том, что «если бы советская власть отошла бы за Уральский хребет, ей бы ничего не грозило», в лучшем случае наивно. В декабре 1941 года, когда немцы рвались в Москве, генштаб японской армии принял план «Кантокуэн», подразумевавший вторжение Квантунской армии на Дальний Восток в случае падения столицы СССР. При условии дальнейших успехов вермахта японцы рассчитывали развивать продвижение на своем фронте.

Но вернемся к Украине. Ни в одном из планов Рейха не значилось создание здесь какой-либо республики, ни аграрной, ни индустриальной. Лидеры ОУН* Степан Бандера и Ярослав Стецько в только что захваченном нацистами Львове объявили «Акт провозглашения Украинской державы», которая «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всем мире». Но фашистские «освободители» быстро свернули инициативу своих самодеятельных помощников. От коллаборационистов требовалась лишь практическая помощь айнзатцгруппам СС, что националисты и продемонстрировали в Бабьем Яре.

Украина стала рейхскомиссариатом под немецким управлением, который по нацистским планам должен был граничить с рейхскомиссаратами Остланд, Московия и Кавказ. Никаких республик. Что же до сельскохозяйственных богатств Украины, то ими оккупанты щедро попользовались, ничего не дав взамен «славянским недочеловекам»: к примеру, в марте 1944 года, накануне освобождения, из рейхскомиссариата Украина в Германию было вывезено 9,2 млн тонн зерна, более 600 тонн мяса, до этого – 2 млн голов скота и т. д.

Что же касается Ленинграда, который Гордон «мог бы сдать» немцам, то этот город им и нужен-то не был. В отличие от украинских черноземов, донецкого угля и бакинской нефти. О том, какая судьба была уготована умирающему в блокаде городу, свидетельствует запись начальника генштаба сухопутных войск Франца Гальдера от 8 июля 1941 года.

«Фюрер принял твердое решение – сровнять с землей Москву и Ленинград, чтобы там не осталось людей, которых нам пришлось бы кормить зимой.

Города должны быть уничтожены с воздуха авиацией. Не следует для этого использовать танки», – писал Гальдер, и цитировал Гитлера: «Народная катастрофа, в которой будут уничтожены центры не только большевизма, но и всей Московии». А это директива 1601/41 «О будущности города Петербурга», принятая в сентябре 1941-го и обнародованная на Нюрнбергском трибунале: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса».

Так что перспектива «пить баварское пиво» в случае победы Германии не светила бы ни русским, ни украинцам, ни другим народам Советского Союза. Об этом помнят миллион тех, кто участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве, тысячи тех, кто вышел с портретами своих предков в Киеве, вопреки препонам властей и угрозам «патриотов»-неонацистов. Хорошо бы, чтобы память о том, что нам всем грозило (и от чего 73 года назад спасли мир советские солдаты), не покидала бы и «медийно значимых персон».