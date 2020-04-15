МИД обвинил США в переписывании истории Второй мировой войны

США пытаются переписать историю Второй мировой войны в свою пользу, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Очень заметно в действиях американских представителей, законодателей в последние годы стремление разыграть карту переписывания истории в свою пользу. Мы имеем множество примеров осознанного занижения роли Красной Армии в победе над общим врагом в годы Второй мировой войны», – передает слова Рябкова РИА «Новости».

Он заметил, что тем, кто вопреки решениям Нюрнбергского трибунала пытаются поставить Москву и Берлин на одну доску, «поддакивают» при обсуждении темы «ответственности» за развязывание войны.

Во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что выясняется роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. При этом он заметил, что сам факт сноса памятника не вызвал интереса у американских СМИ.

Отметим, что президент США Дональд Трамп отказался приезжать на День Победы в Москву. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.

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