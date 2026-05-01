Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
Президент Эстонии Алар Карис счел бессмысленным любой политический диалог с российским руководством на текущем этапе.
Отсутствие необходимости поддерживать контакты на высшем уровне подтвердил эстонский лидер Алар Карис, передает РИА «Новости».
«Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», – приводит слова политика издание ERR.
Карис считает, что восстановление полноценных двусторонних отношений с Россией может рассматриваться только в будущем. По его словам, для возобновления диалога страна должна претерпеть существенные изменения.
Ранее Алар Карис заявил, что европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания конфликта на Украине.
Президент Эстонии считает, что Европейский союз должен немедленно приступить к созданию собственной стратегии в отношении Москвы, поскольку политические процессы занимают много времени.