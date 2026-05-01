  Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 13:56 • Новости дня

    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Эстонии Алар Карис счел бессмысленным любой политический диалог с российским руководством на текущем этапе.

    Отсутствие необходимости поддерживать контакты на высшем уровне подтвердил эстонский лидер Алар Карис, передает РИА «Новости».

    «Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить», – приводит слова политика издание ERR.

    Карис считает, что восстановление полноценных двусторонних отношений с Россией может рассматриваться только в будущем. По его словам, для возобновления диалога страна должна претерпеть существенные изменения.

    Ранее Алар Карис заявил, что европейским странам необходимо уже сейчас планировать восстановление диалога с Москвой на период после окончания конфликта на Украине.

    Президент Эстонии считает, что Европейский союз должен немедленно приступить к созданию собственной стратегии в отношении Москвы, поскольку политические процессы занимают много времени.


    30 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин

    Путин: Мост на Сахалин строить дорого, но необходимо

    Путин заявил о необходимости строительства моста на Сахалин
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство моста на Сахалин – очень затратный проект, но осуществить его необходимо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

    Глава государства отметил, что основная доля расходов связана не только с самим мостом, но и со строительством всей прилегающей инфраструктуры, передает ТАСС.

    Во время обсуждения один из участников, экскурсовод и эксперт по туризму Андрей Кафкан из Сахалинской области, рассказал президенту о преимуществах региона для туризма. Путин поинтересовался, увеличивается ли поток туристов в область, и, услышав утвердительный ответ, задал вопрос о строительстве моста.

    «Дорогая история. И дело даже не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту (дорогая). Вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», – сказал президент.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.

    Напомним, в четверг Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая.

    30 апреля 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    Путин поддержал кандидатуру главы ВС Дагестана Щукина на пост главы республики
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда (ВС) Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Также Путин выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана, передает ТАСС.

    «Что касается председателя Верховного суда, он и в Москве известен в силу того, как он осуществляет свои функции судебные. Он человек порядочный, последовательный и честный. И без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – сказал президент.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо рассказал о двуличии европейских коллег в отношении контактов с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам политика, публичная критика резко контрастирует с кулуарным интересом.

    «Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», – заявил Фицо во время беседы со студентами в словацком городе Ружомберок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Робертом Фицо на полях форума в Пекине. Словацкий премьер пообещал озвучить выводы после этой беседы Владимиру Зеленскому. Ранее политик жестко ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас из-за визита в Москву.

    30 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана Меликова на новую работу

    Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана в Кремле заявил, что действующий руководитель республики Сергей Меликов завершает свою работу на этом посту.

    Путин отметил, что срок полномочий Меликова истекает в сентябре, и выразил благодарность за все, что было сделано во время его руководства, передает ТАСС.

    «У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал президент.

    В январе прошлого года Путин провел встречу с Меликовым в Кремле.

    30 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    Путин: Все народы России должны чувствовать, что Родина – наш общий дом
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность того, чтобы все народы страны ощущали себя частью единого дома. На встрече с представителями коренных малочисленных народов России, прошедшей в рамках просветительского марафона «Знание. Первые», глава государства обратил внимание на равное значение как крупных, так и малых этносов, передает ТАСС.

    «И большой, и малый народ, все мы – единая семья народов России. И когда я сказал "единая семья", вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    Ранее глава государства учредил новый праздник для сохранения самобытной культуры этих этносов.


    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    1 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.

    Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.

    Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу.

    Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

    Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.

    Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    30 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Путин на марафоне «Знания» расспросил о приготовлении мульгикапсада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин обсудил с представителями народа сето секреты их национальной кухни, включая тушеную капусту мульгикапсад.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заинтересовался особенностями кухни народа сето. Беседа прошла в рамках марафона «Знание. Первые», где глава государства подробно расспросил заместителя директора Печорской лингвистической гимназии и руководителя этнографического ансамбля «Птенцы» Елену Вариксоо об основных национальных блюдах, сообщает ТАСС.

    «Как в армии говорят: надо от начальства держаться подальше, а к кухне поближе. Про кухню-то расскажите?» – с улыбкой обратился Путин к собеседнице. Вариксоо объяснила, что кухня сето очень простая и деревенская, а блюда не требуют много времени на приготовление.

    Особое внимание привлекло традиционное зимнее блюдо – мульгикапсад. Это квашеная капуста с перловкой и мясом, которое томят в казане или печи. Путин уточнил, засаливают ли ингредиенты вместе, на что Вариксоо пояснила: «Нет, мы тушим эту историю в каком-то казане. Конечно, в идеале томить в хорошей печи несколько часов».

    Кроме мульгикапсада, представительница сето рассказала о пирогах с начинками, особенно выделив луковый пирог с карамелизованным луком, а также о многофункциональном тыквенном компоте с корицей, гвоздикой и кислинкой. Такой компот можно пить как напиток, использовать как салат к мясу или делать закатку.

    Путин внимательно слушал рассказ и поинтересовался у гендиректора общества «Знание» Максима Древаля, не обобщает ли такие вещи его организация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника на площадке марафона «Знание. Первые». Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.


    30 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    Путин на марафоне «Знания» назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

    Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент отметил, что границы России на Чукотке расположены восточнее Японии и Новой Зеландии, подчеркнув географическую уникальность страны.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в рамках марафона «Знание. Первые» заявил, что именно Россия, а не Япония или Новая Зеландия, является настоящей «страной восходящего солнца», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «У нас считается, что самая восточная страна – это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца». Он обратил внимание, что самая восточная точка страны расположена именно на Чукотке.

    Президент отметил, что всего в 60 километрах от Чукотки через Берингов пролив начинается Америка, что делает Россию самой восточной страной мира по расположению границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим родным домом. Президент России также заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    30 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Путин поручил создать сайт с играми для воспитания детей

    Путин на марафоне «Знания» поручил создать сайт с играми для воспитания детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках марафона «Знание. Первые» президент Владимир Путин сообщил, что даст поручение министру просвещения создать цифровую платформу с творческими воспитательными играми для детей после обращения воспитателя из Карачаево-Черкесии.

    Поручение о создании специального сайта с воспитательными играми для детей было дано во время визита президента России Владимира Путина на просветительский марафон «Знание. Первые». На встрече с представителями коренных малочисленных народов России воспитатель детсада Ирина Дзамыхова предложила создать цифровую платформу с методиками дошкольного воспитания через игры, передает ТАСС.

    В ответ Путин заявил: «То, что вы говорите, то, что вы сами предлагаете, это полностью соответствует разработкам детских психологов, которые говорят о том, что маленьким детям дошкольного возраста, конечно, лучше всего прививать необходимые знания, навыки в игровой форме».

    Президент подчеркнул, что творческий подход всегда дает лучший результат, и попросил Дзамыхову уточнить, каким она видит будущий проект. Она описала платформу как международный сайт, на котором будут собраны все образовательные материалы.

    Путин заверил, что поручит министру просвещения Сергею Кравцову реализовать инициативу. По его словам, у министерства уже есть соответствующие планы по развитию цифровых образовательных платформ, и работа будет организована быстро и основательно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» к представителям коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел с ними неформальную встречу за чашкой чая.

    Он также предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.

    30 апреля 2026, 16:34 • Новости дня
    Путин по-бесермянски поприветствовал жительницу Удмуртии

    Путин по-бесермянски поприветствовал жительницу Удмуртии на марафоне «Знания»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент на федеральном просветительском марафоне «Знания. Первые» удивил собеседницу из Удмуртии, поприветствовав ее на языке малочисленного финно-угорского народа бесермян.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России, передает ТАСС. В ходе мероприятия в рамках федерального просветительского марафона «Знания. Первые» к главе государства обратилась жительница Удмуртии из семьи Сидоровых, поприветствовав его на бесермянском наречии словами: «Чырткемесь! – Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!»

    Путин в ответ повторил бесермянское приветствие: «Чырткемесь!», чем вызвал удивление и одобрение женщины, которая с улыбкой произнесла: «Класс!»

    Удмуртский язык включает в себя несколько наречий, среди которых есть бесермянское. Бесермяне входят в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, численность бесермян составляет примерно 2 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника.

    В ходе марафона «Знание. Первые» он провел неформальную встречу за чашкой чая с представителями этих народов. Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», организованной на площадке марафона в рамках года Единства народов России.


    30 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Путин провел неформальную встречу с представителями малочисленных народов России

    Путин на марафоне «Знания» встретился с представителями малочисленных народов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с представителями коренных малочисленных народов страны за чашкой чая на марафоне «Знание.Первые».

    Поводом стал День коренных малочисленных народов, который в этом году отмечается впервые, передает ТАСС.

    Новая праздничная дата, 30 апреля, была учреждена Путиным в прошлом году в День народного единства. Цель праздника – поддержка и сохранение традиционного уклада жизни, промыслов и уникальной культуры коренных народов России.

    Напомним, в четверг Путин приехал в «Манеж» на встречу с представителями малочисленных народов.

    30 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Дагестана подчеркнул, что глава Верховного суда республики Федор Щукин, чья кандидатура одобрена на пост главы региона, в случае вступления в должность будет продолжать курс, начатый Сергеем Меликовым и его предшественниками.

    «Федор Алексеевич должен продолжить то, что было сделано до сих пор – и не только Сергеем Алимовичем, но и другими руководителями. Он должен будет отвечать тем требованиям, которые предъявляются людьми, приводящими человека на такую высокую позицию, в том числе и депутаты парламента республики должны будут оценивать его работу», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    30 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин заверил, что ненцы не потеряют статус КМНС даже при росте численности

    Путин заверил на марафоне «Знания», что ненцы не потеряют статус КМНС даже при росте численности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа, даже если их численность превысит 50 тыс. человек.

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями коренных народов на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил о намерении сохранить статус коренного малочисленного народа для ненцев, даже если их численность превысит 50 тыс. человек, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в ответ на вопрос ненца Дмитрия Лаптандера, который отметил, что численность его этноса выросла на 11,5% и приближается к 50 тыс., из-за чего возникли опасения по поводу потери статуса и сопутствующих гарантий.

    Путин подчеркнул: «Поддержка коренных малочисленных народов, она, конечно, связана прежде всего с малочисленностью и со стремлением государства поддержать определенные этносы, сохранить их. Но 50 тысяч, 60, 100 тысяч – это все равно не такое уж большое число».

    Президент добавил, что государственная политика направлена не только на сохранение этноса, но также обусловлена сложными условиями проживания представителей этих народов. Он отметил, что даже современные достижения цивилизации не делают жизнь северных народов легкой, и государство должно продолжать их поддерживать.

    Путин пообещал обсудить этот вопрос с правительством, отметив, что ранее такая проблема не поднималась, но она заслуживает внимания государства. Российский лидер заверил, что будут приняты необходимые меры, чтобы не возникло опасений среди представителей малочисленных народов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов. Он провел неформальную встречу с ними за чашкой чая на марафоне «Знание. Первые».

    Президент также ознакомился с экспозицией «Герои спецоперации: подвиг единства», которая была организована в рамках года Единства народов России. Путин подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители всех народов ощущали Россию своим домом.


    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах
    Тбилиси обвинил Польшу во «враждебном шаге» из-за учреждения грузиноязычного ТВ
    Посольству России во Франции заблокировали карты для оплаты бензина
    Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича»
    Госдолг США впервые со Второй мировой превысил объем экономики страны

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации