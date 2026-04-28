Президент Карис счел ошибкой отказ заставить Россию вести переговоры в 2022 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава эстонского государства Алар Карис считает, что европейские страны упустили возможность принудить российскую сторону к диалогу после отвода войск от Киева весной 2022 года, передает финское издание Yle.

Политик выразил уверенность, что напряженность в отношениях с Москвой сохранится надолго, однако допустил возможность позитивных изменений в будущем.

«Европейский союз вложил в Украину очень много. У нас должны быть собственные планы в отношении России. Эти планы нужно начинать разрабатывать прямо сейчас, потому что процессы в ЕС занимают много времени», – подчеркнул Карис.

При этом он отверг обвинения в том, что когда-либо призывал Киев пойти на территориальные уступки, отметив, что подобные решения украинские власти должны принимать самостоятельно.

В настоящее время Эстония направляет на оборонные нужды более 5% своего ВВП. Президент признал, что сокращение финансирования других сфер дается стране тяжело, однако подчеркнул отсутствие альтернатив в текущих условиях. По его словам, трудные времена необходимо просто пережить.

