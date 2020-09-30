Соратник Зеленского предложил переименовать Россию

Украине нужно на государственном уровне переименовать Россию в Московию, предложил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

Потураев сказал в эфире телеканала «Украина 24», что, на его взгляд, «каждая нация сама решает, как называть соседей». В качестве примера он привел название Германии в разных языках – русском, французском и украинском, передает РИА «Новости».

«Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне – «Германия», а мы – «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов?» – задался вопросом парламентарий.

Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила его.

«Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия (...) и не обижались», – заявил Потураев, ссылаясь на «документы».

При этом он не уточнил, что даст Украине его инициатива.

Отметим, что в отношении России не употреблялось название «Московское царство»: с конца XV века и до середины XVI использовалось название «Русское государство». Московией страну называли только в некоторых западных источниках наряду с обозначением Россия.

Напомним, Потураев уже не в первый раз выступает с инициативой переименовать Россию и русский язык.

Киевский журналист Владимир Скачко заявлял газете ВЗГЛЯД, что «переименование России и попытки доказать, что русское «первородство» находится в Киеве – давняя фишка украинских патриотов», чья цель – «унизить российскую историю, заявить о своей отдельности и продолжить строительство «Антироссии».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как были придуманы «древние украинцы».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД