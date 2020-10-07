Украинский борщ предложили внести в список нематериального культурного наследия

Экспертный совет рекомендовал министерству культуры и информационной политики Украины включить в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия «Культуру приготовления украинского борща».

«Состоялось очередное заседание Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины. По итогам заседания Экспертный совет рекомендовал Минкультуры включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия пять элементов, среди которых – «Культура приготовления украинского борща», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства.

Кроме культуры приготовления борща, в национальный перечень войдут: «Технология создания клембовской сорочки «с цветком», «Пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области»; «Борщевская народная вышивка»; «Карпатское лижникарство (производство покрывал из овечьей шерсти)».

Напомним, в ноябре 2016 года украинские казацкие песни вошли в список Всемирного культурного и материального наследия ЮНЕСКО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД