Что такое геноцид по-украински

«Мы… только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной. Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – отмечал президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

Согласно ст. 2 Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года, геноцид – «форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Среди путей геноцида есть «предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы». Именно поэтому то, что происходило и происходит с русскими на Украине – это самый настоящий геноцид.

Как уничтожают русских на Украине

Уничтожение русских началось сразу после госпереворота в Киеве. И во время сожжения одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 г., и при авианалёте на мирное население Луганска 2 июня того же года, и при постоянных обстрелах Донецка и Горловки. Страну захлестнула серия внесудебных расправ над любыми политическими и общественными активистами, защищающими интересы русского населения.

Автор термина «геноцид», юрист Рафаэль Лемкин, определял это понятие ещё более широко: не только физическое уничтожение членов этнических групп, но и разрушение объектов их культурного наследия, запрет их родного языка и т. д.

Именно это и происходит на Украине последние десять лет.

Но и раньше уже создавались предпосылки. Удельный вес русских на Украине сократился с 22,07% (11 355,6 тыс. чел.), согласно последней советской переписи в 1989 г., до 17,28% (8 334,1 тыс. чел.) во время переписи 2001 г. Заметим, что в отличие от еврейской «большой алии», русские массово в Россию с Украины не бежали.

Все дело в том, что на украинском языке «росіянин» – это и гражданин России, и этнически русский. Но в украинской переписи 2001 года никакой разницы в этих понятиях не проводилось. Именно поэтому на вопрос «Вы русский?» (по-украински «Чи ви росіянин?») зачастую отвечали «нет», так как ассоциировалось это с принадлежностью к другой стране, а не к этносу.

Уже 23 года никакие переписи на Украине не проводятся. А раз нет цифр, то и нет проблемы. Нет никаких русских.

Как результат, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ноябре 2023 года заявлял: «Нет и не может быть русского национального меньшинства. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части… Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть». Он также добавил, что представители русского народа «не могут иметь никаких привилегий» на Украине.

Эти взгляды, транслируемые сегодня руководством киевского режима, опираются на устойчивую идеологическую традицию.

Традиция геноцида

Насильственная украинизация и вытеснение русской литературной нормы на территории современной Украины начались в 1917 году вместе с появлением местной разновидности советской власти – Центральной Рады. Сменившая её коммунистическая советская власть продолжила курс на изживание русскости.

Из научных трудов украинство перешло в официальные бумаги, включая паспорта и другие документы. Процесс украинизации, пошедший после переписи ударными темпами – это не только перевод образования на мову, но и использование её в промышленности и строительстве. Например, общение местных кадров с иностранными спецами на строительстве того же ДнепроГЭС происходило при помощи двух переводчиков – с английского на русский, а потом на мову, чтобы соблюсти отчётность.

Затем процесс украинизации был замедлен и даже немного отыгран назад. Причины было две. Во-первых, стало понятно, что форсированная индустриализация несовместима с украинизацией. А во-вторых, тогдашнее руководство наркомпроса УССР во главе со Скрипником, по мнению союзного центра, сильно перегнуло палку в части сроков и репрессивных мер (увольнение специалистов и квалифицированных рабочих за незнание и неиспользование мовы).

Русский язык вернулся, но и мова никуда не делась. Мы, советские школьники, хорошо помним злобных тёток – учительниц мовы, которые уже во времена позднего Брежнева нам говорили: «Украинский хлеб жрёшь, а язык учить не хочешь!»

Присоединение Галиции к УССР и последовавшая за ним нацистская оккупация показали то, чего на южнорусских землях не знали ни при царях, ни при вождях – целенаправленное уничтожение активом ОУН*, а затем и УПА* (ОУН и УПА признаны экстремистскими и запрещены в России) при поддержке немцев неукраинского населения – евреев, поляков, русских. Раньше, при Петлюре, это было скорее, непротиводействие «творчеству масс».

Украинский нацизм новейшего времени

С самого провозглашения независимости Украины в 1991 году в экспертной среде и среди местных властей западных регионов страны вбрасывалось следующее: украинцы имели право на участие в Холокосте, потому что евреи (а также русские и поляки) их морили голодом (поддерживали советскую власть). Например, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань говорил: «В истории было все. Мы резали поляков, а поляки резали нас. И с евреями тоже было разное. И украинцы резали евреев. Снова-таки можно разбираться, почему это было, и что еврейские комиссары делали в голодомор. Так что все было».

Все преступления военных лет можно свалить исключительно на немцев (Холокост и другие военные преступления) и на Сталина (выселение поляков из Галиции и Волыни в Силезию и Померанию) с полным замалчиванием преступной роли ОУН, УПА и «вспомогательной полиции».

После государственного переворота 2014 года прославление исполнителей геноцида стало из темы дискуссий и местной повестки государственной политикой киевского режима.

В 2015 году на Украине был принят закон «О правовом статусе и памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке», в котором петлюровцы и бандеровцы объявлены национальными героями.

С 2014 года возобновилась и активная украинизация всех форм жизни. Захватившие власть националисты начали с того, что отменили закон о региональных языках. На уровне кадровых решений, введения процентных норм в СМИ и учебных программ возможности русскоговорящих людей постоянно уменьшались. Гарантии «свободного развития и использования русского языка», провозглашённые в ст. 10 конституции Украины, полностью забыты. Но что такое конституция, когда можно сажать и убивать несогласных, и за это ничего не будет.

Принятие с 2018 г. и позже законов об образовании, языке и национальных меньшинствах запретили любое публичное использование русского языка.





На «державну мову» обязаны полностью перейти государственное управление, образование, наука, медицина, торговля, сфера услуг, реклама, печатные СМИ и интернет-сайты. Все культурные мероприятия могут проводиться только на государственном языке. Школьников и студентов наказывают за разговоры на русском языке даже между собой на переменах, преподавателей увольняют, как и продавцов в супермаркетах. Неисполнение норм закона влечёт за собой штраф, который увеличивается при повторном нарушении.

Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов».

Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине. Всякий, поддерживающий Украину, за геноцид. Как много раз показывала мировая история, остановить эту преступную практику можно только вооружённым путём.