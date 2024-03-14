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    14 марта 2024, 09:04 • В мире

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье
    @ Zuma Exclusive\TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор?

    Если кто-то рассчитывал, что Кишинев правильно отреагирует на итоги съезда народных депутатов Приднестровья (которые собрались 28 февраля и приняли обращение ко всем международным игрокам с просьбой посодействовать в деле прекращения молдавской блокады), то эти надежды не оправдались. Молдавские власти лишь ужесточили свой и без того враждебный подход к приднестровцам.

    Например, Кишинев выразил недовольство открытием в Приднестровье (где практически все жители являются гражданами РФ) избирательных участков для участия в российских президентских выборах.

    Кроме того, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил о готовности «привлечь международных партнеров» для вывода российских войск из Приднестровья. Где эти войска, между прочим, не только выполняют миротворческую функцию, но и охраняют огромный склад с вооружениями в районе села Колбасна – тысячи тонн боеприпасов, которые уже нельзя вывезти. И это уже не говоря о различных слухах о том, что Молдавия совместно с Украиной может провести военную операцию по захвату Приднестровья с последующим геноцидом российских граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

    В ответ приднестровские власти уверяют, что собрание народных избранников могут повторить. «Если давление будет продолжаться, этот съезд не последний и заявления будут не последние», – заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский.

    В этом его заявлении можно увидеть намек на проведение повторного референдума о независимости (на предпоследнем съезде, который собирался в 2006 году, было принято именно такое решение). А может быть, даже на оформление просьбы приднестровских депутатов к Москве с просьбой о включении Приднестровья в состав Российской Федерации.

    Вопрос, однако, в том, насколько эта просьба – если она последует – сейчас нужна Приднестровью и России? Причем ключевым словом здесь является именно «сейчас».

    В Москве уверяют, что ни одно обращение из Тирасполя не останется без внимания. «Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами», – говорится в заявлении российского МИД.

    Однако при всем при этом основным интересом Москвы и Тирасполя (о чем говорил и Вадим Красносельский) сейчас является недопущение войны в регионе. То есть, проще говоря, попытки Кишинева при помощи украинских вооруженных сил оккупировать Приднестровье – то есть подвергнуть угрозе жизни сотен тысяч граждан РФ, там проживающих. Ведь России в силу географических причин – а именно отсутствия территориального выхода к Приднестровью – будет сложно прийти им на помощь.

    Если не обращать внимания на слухи, а руководствоваться позициями и интересами игроков, то единственной заинтересованной стороной в военном сценарии является Украина.

    Киевскому режиму нужно создать новые угрозы для России, получить доступ к оружейным складам у Колбасны (пусть там снаряды с истекшим сроком годности, но Украине особо выбирать не приходится). Однако для вторжения нужно согласие Молдавии – а Кишинев в лице молдавского президента Майи Санду хоть и занимает враждебную Тирасполю и Москве позицию, но от одобрения военной операции воздерживается.

    «Санду не хотела бы принимать радикальных решений. Она не хочет, чтобы Молдавия была втянута в войну с Россией», – поясняет газете ВЗГЛЯД бывший замминистра иностранных дел Приднестровья Игорь Шорников.

    Отчасти потому, что львиная доля молдаван против войны. Но по большей части из-за позиции ее западных партнеров. Европейские лидеры не готовы к эскалации конфликта и к тем жестким ответам со стороны Москвы в случае, если попавшие на территорию Приднестровья войска киевского режима устроят геноцид местных жителей с российскими паспортами.

    Против такого сценария выступает еще один важный игрок в регионе – Румыния. Бухаресту не нужна война с Россией.

    «Их стратегия не предполагает войны с РФ, для них это табу. Румынам нужно, чтобы Россия и Украина ослабляли друг друга, после их взаимного обессиливания Бухарест намерен реализовать свои региональные амбиции дипломатическими и политическими мерами. Они уже 30 лет работают с румынским меньшинством в той же Черновицкой области», – поясняет Игорь Шорников.

    Не нужна румынам и украинская армия в Приднестровье. «Если вдруг Украина вторгнется в Приднестровье, то не факт, что она захочет с этой территории уйти – ведь приднестровские земли в свое время были частью Советской Украины», – продолжает Игорь Шорников.

    Возможно, Бухарест рассчитывает и на то, что по итогам СВО он получит то, что считает своим (Молдавию без Приднестровья, части Украины) по договоренности с Москвой. И не хочет портить дело военным вмешательством.

    Так что расклад сейчас сложился не в пользу киевского режима и его приднестровских планов. Ситуация в Приднестровье зависла в состоянии хрупкого, но все-таки равновесия. Его важно максимально беречь – как минимум до того момента, пока не сложатся объективные предпосылки (прежде всего территориальные), чтобы Российская армия имела оптимальные возможности для защиты граждан Приднестровья от любой потенциальной агрессии.

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