Квалификация Майдана 2014 года как нацистского переворота стала уже общим местом в оценках политологов. Да и сейчас одной из целей СВО является проведение на Украине денацификации. Но вот что странно – нацистский переворот есть, а нацистов, как организованной политической силы, на Украине не заметно.

Государственный переворот на Украине состоялся в ночь на 22 февраля 2014 года, когда правительственный квартал на киевском Печерске был захвачен боевиками «самообороны Майдана».

Накануне из города были выведены подразделения внутренних войск, что было частью соглашений между властью и оппозицией. Гарантом выступали европейские дипломаты. Соглашение было подписано президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции – Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

Из трех лидеров Майдана только один – Олег Тягнибок – был собственно нацистом: руководителем экстремистской партии «Свобода» (запрещена в России). Двое других были вполне умеренными либеральными деятелями.

«Лидеры Майдана» по большому счету никого не представляли и никого не контролировали и не могли брать на себя ответственность за действия боевиков, о чем, собственно, и сказал спецпредставитель президента России Владимир Лукин. С высокой долей уверенности можно сказать, что ни «лидеры Майдана», ни западные дипломаты не были причастны к захвату правительственного квартала – их бы просто никто не послушался.

Что происходит дальше?

Дальше формируется так называемая хунта. Большая часть ее лидеров являются радикалами, но представляющими всё же умеренные политические силы (как Александр Турчинов – бывший доверенный сотрудник Юлии Тимошенко). Довольно много постов получила «Свобода» – и. о. генпрокурора, пост заместителя председателя Верховной рады и четыре поста в правительстве.

«Правый сектор*» (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ) и другие радикальные объединения не получили ничего. Представители этих сил потом говорили, что им было некогда – они отражали «российскую агрессию». Это похоже на правду – они большей частью ушли в добровольческие батальоны и выборами не занимались.

На президентских выборах 25 мая был избран вполне умеренный политик Петр Порошенко. Радикальные националисты Тягнибок и Ярош получили соответственно чуть больше и чуть меньше 1% голосов.

На парламентских выборах 26 октября ни одна радикальная партия в Раду не прошла, в одномандатных округах «Свобода» получила шесть мандатов, «Правый сектор» – один мандат. Сейчас оба этих объединения фактически прекратили существование.

Позже значительный вес приобрел «Национальный корпус» Андрея Билецкого, но его функции сводились к поддержке батальона, потом полка «Азов» (запрещен в России) и разгону акций, неугодных властям.

Обратим внимание – все восемь лет между началом гражданской войны на Украине и началом СВО не было никаких признаков прихода к власти нацистских партий.

На Украине существовала весьма ограниченная, но всё же демократия, проходили выборы, представителям оппозиции позволяли в них участвовать, а в 2019 году оппозиционер победил на выборах. Кстати, второе место на парламентских выборах получила «пророссийская» партия «Оппозиционная платформа».

На Украине существовало какое-то подобие правового государства. В частности, привлекали к ответственности и «героев» Майдана и АТО. Наиболее известные прецеденты – дело «Торнадо» и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Кстати, преступления «торнадовцев» совершались в зоне АТО.

Ни разу не было попыток организации нацистского переворота. Нацистские добробаты не двинулись на Киев ни по своей инициативе, ни по инициативе Коломойского (его мятеж был подавлен одним звонком американского посла).

Не было и масштабной террористической войны. На совести националистов убийства писателя Олеся Бузины, народного депутата Олега Калашникова, уже упомянутого Шеремета, взрыв гранаты около Верховной рады 31 августа 2015 года… Это неполный перечень, но кампания террора была не массовой и не имела признаков координации. Власть с ней легко справилась.

Перед началом СВО существовало мнение, что внедренные в силовые структуры представители нацистских структур держат Зеленского в заложниках, а сам он мечтает избавиться от их контроля… Уже на примере Мариуполя стало понятно, что это скорее «Азов» находится в заложниках у Зеленского.

Западные правительства сделали свои выводы из попыток использовать в своих интересах фашистов в 1930-е годы – инструмент вышел из-под контроля и для того, чтобы его утихомирить, пришлось затратить много сил.

Современный нацизм очень сильно отличается от нацизма столетней давности (в прошлом году как раз был юбилей «пивного путча»). Если тогда это был своеобразный «прорыв инферно», то сейчас это просто политическая технология, позволяющая управлять массами.

Какие же выводы нужно сделать нам?

1. Украинский режим безусловно нацистский – он ориентирован на распространение тоталитарной националистической идеологии и геноцид русских.

2. Он не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (его, правда, отлично замещает бесноватый клоун).

Более того, «настоящие» (с НСДАП и «Хуго Боссом») нацисты там забиты под шконку и жестко контролируются правоохранительными органами. Им разрешено только то, что действительно нужно.

3. В наличии «фелькишер беобахтер»: государственная пропаганда жестко централизована, вместо новостей отдельных телеканалов – единый телемарафон. Вся информация контролируется «Центром противодействия дезинформации» и ЦИПсО.

Соответственно, когда мы говорим о денацификации, надо правильно расставлять акценты.

Радикальные националистические партии и сформированные с их участием воинские подразделения – вещь, разумеется, мерзкая. Но вовсе не они делают Украину нацистским государством.

Украину нацистским государством делает навязанная Западом идеология и пропаганда. Соответственно и задачи денацификации – запрет националистической идеологии и «зачистка» информационного пространства.

Политическая элита, какой бы неприятной она ни была, может работать при любой идеологии – это наглядно показывает опыт украинских гетманов XVII века. Допустим, Демьян Многогрешный на Украине был сепаратистом, а будучи отправленным в ссылку на Дальний Восток – героически оборонял границу от китайцев.

В общем, чтобы ликвидировать на Украине нацистский режим, необходимо держать ее под контролем России или в составе России. Тут западная пропаганда, утверждающая, что Россия собирается захватить Украину, в чем-то права – длительное мирное сосуществование с зависимой Украиной для нас невозможно. Это, правда, не значит, что мы не можем идти на временные соглашения (даже с Гитлером у СССР был пакт о ненападении). И это не значит, что Украина никогда не будет представлять угрозу для своих западных союзников.