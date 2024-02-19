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    19 февраля 2024, 14:58 • Политика

    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    Продвижение российских военных в районе Вербового и Работино связали с успехом в Авдеевке

    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»?

    Российские военные продвинулись на расстояние от 100 метров до полутора километров на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале отмечает, что ВСУ рискуют потерять так называемый Работинский выступ, расположенный между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.

    По его словам, обеспечить продвижение удалось за счет значительного увеличения огневого воздействия на формирования противника. «Помимо ФАБов и стволовой артиллерии, удары наносились из РСЗО и ТОС «Солнцепек», – пишет Рогов. Он также подчеркивает, что сложившаяся ситуация позволила российским военным занять «более выгодные позиции».

    О том, что российские войска зашли в Работино, днем ранее также сообщил военкор Семен Пегов. В своем Telegram-канале он уточнил, что первым группам ВС России удалось «зацепиться за окраины» населенного пункта в субботу. Однако для развития успеха бойцам было необходимо дождаться удара армии со стороны Вербового, что произошло в воскресенье.

    Тогда же Минобороны России в своем Telegram-канале отмечало, что подразделения группировки войск «Днепр» решительными действиями заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и три автомобиля.

    Кроме того, поступает информация, что положение противника на Запорожском направлении стремительно ухудшается. Так, российским разведчикам удалось перехватить телефонный звонок бойца ВСУ домой, утверждает Lenta.ru. Родственник солдата рассказал, что обстановка на всех направлениях тяжелая, «каждый день у кого-то из соседей проходят похороны». В беседе говорилось, что в районе Работино украинская армия ежедневно теряет по 15-20 бойцов, не считая раненых. «Мы заканчиваемся», – описал ситуацию боец ВСУ, указывая на колоссальное количество потерь.

    Ранее военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку, сообщило Минобороны. При этом выход противника с ранее занимаемых позиций превратился в беспорядочное, неконтролируемое бегство. Российские артиллеристы точными ударами поражали живую силу и технику отступающих формирований ВСУ.

    Примечательно, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский дал приказ о выводе войск из Авдеевки лишь после того, как солдаты, присутствовавшие в населенном пункте, начали самовольно его покидать. Об этом сообщал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В экспертном сообществе отмечают, что взятие Авдеевки и дальнейшее продвижение российских военных на Запорожском направлении взаимосвязаны. «Запорожское направление в последнее время было достаточно стабильным, и противник снимал оттуда подразделения, чтобы перевести их на более горячие участки фронта. Российская армия воспользовалась этим и перешла в наступление», – говорит военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Следует ожидать, что в конечном счете ВС России освободят Работино и вернут себе те позиции, которые противник смог занять во время летнего контрнаступления. Однако я не думаю, что Орехов станет основным направлением для нашей атаки. В частности, на это указывает тот факт, что мы не задействуем значительные силы для продвижения в этом районе», – поясняет он.

    За последние несколько дней российская армия продемонстрировала действительно значительные успехи в зоне СВО, соглашается Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук. «Можно с уверенностью сказать, что стратегическая инициатива сейчас остается за нами. Более того, мы ее развиваем, продвигаясь на нескольких участках фронта», – пояснил спикер.

    «Атакуя практически по всей линии боевого соприкосновения, мы вынуждаем противника хаотично перебрасывать войска для укрепления наиболее опасных для него участков за счет ослабления других. Так произошло и на Запорожском направлении, когда противник отправил войска под Авдеевку и проредил свои силы в районе Работино и Вербового», – отмечает он.

    «Кроме того, активизация боевых действий на Запорожском направлении обусловлена классическими принципами теории военного дела. Один из ее принципов гласит – после большого успеха необходимо продолжать атаку, закрепляя тем самым успех. Поэтому после освобождения Авдеевки российские войска активизировались на других участках фронта», – акцентирует Бартош.

    Боевые действия на Запорожском направлении активизировались около недели назад и все это время развивались по нарастающей, подчеркивает Владимир Рогов. «Российская армия стала брать по один-два опорных пункта противника в день и постепенно улучшала свои позиции», – сказал он.

    «Для продвижения наши бойцы используют тактику продвижения малыми группами. Это необходимо, чтобы минимизировать риск поражения подразделений силами ВСУ. На данном направлении у нас активно работают артиллерия, РСЗО и ФАБы. Частота применения последних сопоставима с Авдеевкой»,

    – отмечает собеседник. «Способствует продвижению российской армии и погода, затрудняющая логистику ВСУ. Из-за грязи им сложно подвозить боеприпасы. Украинские подкрепления, которые были сняты с других участков фронта, также пока не прибыли на Запорожское направление. Кроме того, последние победы помогли поднять наш боевой дух и снизить его у противника, что тоже влияет на ход продвижения», – подчеркивает он.

    «Надо понимать, что ВСУ потратили на продвижение в районе Работино во время контрнаступления большое количество солдат и техники. Сейчас мы атакуем значительно меньшими силами. Что касается самого села, от него уже мало что осталось. Кроме того, оно расположено в низине. Поэтому нам необходимо брать под контроль и всю местность вокруг», – поясняет эксперт.

    «Кроме Работино и Вербового бои ведутся и на других участках Запорожского направления. В районе Васильевки наши десантники взяли несколько крупных опорных пунктов противника. Российские войска атакуют и на Времевском выступе», – акцентирует он.

    «Сейчас на этом направлении мы стараемся обнулить те немногие успехи украинских войск, которых они смогли добиться в ходе контрнаступления. Россия будет срезать Работинский выступ и продвигаться на Времевском. Кроме того, не стоит забывать, что часть Запорожской области все еще контролируется противником. В перспективе нам нужно идти дальше для ее полного освобождения. И условия для этого уже создаются», – резюмирует Рогов.

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    Успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта

    После того, как в Минобороны подтвердили полное освобождение пригорода Донецка Авдеевки, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Сообщается об успехах в районе Работино и Вербового. Насколько активизация боевых действий связана с взятием авдеевского укрепрайона и каковы перспективы возвращения территорий, занятых ВСУ во время летнего «контрнаступа»? Подробности

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