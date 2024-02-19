У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.5 комментариев
Российские войска взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод
Минобороны России сообщило о полном контроле над Авдеевским коксохимическим заводом
Группировка российских войск «Центр» взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод, на административных зданиях водружены российские флаги, сообщило Минобороны России.
Украинские войска продолжают беспорядочно отступать. Российские войска наносят удары по укрепрайонам вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, после того, как российские войска освободили Авдеевку в ДНР, боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) заняли подвалы авдеевского завода «Коксохим».