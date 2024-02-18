Авдеевский «Коксохим» не станет для ВСУ второй «Азовсталью»

Освобождение авдеевского «Коксохима» даст ВС РФ преимущество для наступления

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку (ДНР) и продвинулись на глубину 8,6 км. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала их неконтролируемого бегства. Лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии города под контроль. Путин поздравил российских военных.

При этом, наступательные действия ВС РФ в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили сюда системы ПВО, в том числе американские Patriot. Украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

Тем временем российским военным предстоит зачистка Авдеевского коксохимического завода, где в подвалах укрываются бойцы ВСУ, приводит ТАСС слова Кимаковского. «Вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления, а предпочитают сдаваться в плен и выходить с территории завода живыми», – сказал он.

Telegram-канал «Сварщики» указывает, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления, в том числе – на «Коксохиме».

«Думаю, зачистка займет еще пару дней, а потом можно начинать выкуривать ВСУ из всех подвалов. Но аналогии с Мариуполем здесь не уместны. Во-первых, «Коксохим» намного меньше «Азовстали» по территории. Там намного меньшая группировка ВСУ – около двухсот человек. Это не несколько тысяч, как на «Азовстали». И там нет заложников, гражданских лиц», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«К тому же, у нас не стоит задача окружить «Коксохим» и два месяца долбить по оставшимся там бойцам, неся ненужные потери. Уместнее будет отвести передовые части с опасных участков и применять по определенным участкам на территории завода планирующие авиабомбы. А по тем, кто сможет прорваться и будет отступать, могут работать дроны. Тем более,

мы вряд ли теперь будем стремиться брать в плен «азовцев», чтобы они, как защитники «Азовстали», снова через Турцию не попали на фронт», – отметил собеседник.

«Коксохим» для нас очень важен, это естественное укрытие, это высота. Там можно устанавливать различные технические приспособления, начиная от антенн связи и заканчивая камерами дальнего видения. Как минимум, это даст нам определенные преимущества для того, чтобы развивать наступление дальше», – детализировал военный эксперт Федор Громов.

«Выкуривать же ВСУ-шников оттуда будут обычными штурмовыми действиями ­– учитывая, что у них нет никакой поддержки артиллерии. Суть еще и в том, что на «Коксохиме» украинский боевой контингент уже не тот, что на «Азовстали», как в плане квалификации, так и мотивации. Два года поражений не прошли для ВСУ даром, так что особо массового сопротивления я там не жду», – подчеркнул он.

«Важно, что другого такого же технически оснащенного и масштабного оборонительного рубежа, как в Авдеевке, у ВСУ больше нет. Конечно, где-то по пути следования российских сил ВСУ будут пытаться окапываться и закрепляться, но ничего радикального я не ожидаю», – указал собеседник.

«Куда российские войска пойдут далее? Я думаю на запад, в сторону Покровска, потому что в непосредственной близости от Донецка Украиной контролируется еще один город – Красногоровка. Таким образом, движение ВС РФ в сторону Покровска обеспечивает нам фланг. А выдавливание украинских сил из Красногоровки снижает обстрелы Донецка и позволяет России использовать город как полноценный логистический хаб, в том числе – железнодорожный», – резюмировал военкор.