  • Новость часаРоссийские войска заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе Работино
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Командир бригады морской пехоты Магомеджанов умер от боевых ранений
    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами
    Столтенберг и фон дер Ляйен пришли на вечеринку «выпить против Путина»
    Минобороны опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    В Кремле раскрыли подробности операции по освобождению Авдеевки
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    3 комментария
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    41 комментарий
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    18 февраля 2024, 17:40 • Общество

    Авдеевский «Коксохим» не станет для ВСУ второй «Азовсталью»

    Освобождение авдеевского «Коксохима» даст ВС РФ преимущество для наступления

    Авдеевский «Коксохим» не станет для ВСУ второй «Азовсталью»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова». Сейчас штурмовые группы занимаются зачисткой территории. Почему ВСУ пытаются зацепиться за «Коксохим» и можно ли здесь ждать повторения ситуации с «Азовсталью»?

    Российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку (ДНР) и продвинулись на глубину 8,6 км. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв км, а потери ВСУ за последние сутки – более 1,5 тыс. солдат, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

    Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что главком ВСУ Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала их неконтролируемого бегства. Лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город. При этом им пришлось бросить вооружение и военную технику.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии города под контроль. Путин поздравил российских военных.

    При этом, наступательные действия ВС РФ в районе Авдеевки продолжаются, украинским войскам не дают закрепиться на новых рубежах. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ перебросили сюда системы ПВО, в том числе американские Patriot. Украинские войска продолжают спешно формировать линию обороны в нескольких километрах от города.

    Тем временем российским военным предстоит зачистка Авдеевского коксохимического завода, где в подвалах укрываются бойцы ВСУ, приводит ТАСС слова Кимаковского. «Вооруженные формирования Украины, наученные мариупольскими событиями, не оказывают особого сопротивления, а предпочитают сдаваться в плен и выходить с территории завода живыми», – сказал он.

    Telegram-канал «Сварщики» указывает, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления, в том числе – на «Коксохиме».

    «Думаю, зачистка займет еще пару дней, а потом можно начинать выкуривать ВСУ из всех подвалов. Но аналогии с Мариуполем здесь не уместны. Во-первых, «Коксохим» намного меньше «Азовстали» по территории. Там намного меньшая группировка ВСУ – около двухсот человек. Это не несколько тысяч, как на «Азовстали». И там нет заложников, гражданских лиц», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «К тому же, у нас не стоит задача окружить «Коксохим» и два месяца долбить по оставшимся там бойцам, неся ненужные потери. Уместнее будет отвести передовые части с опасных участков и применять по определенным участкам на территории завода планирующие авиабомбы. А по тем, кто сможет прорваться и будет отступать, могут работать дроны. Тем более,

    мы вряд ли теперь будем стремиться брать в плен «азовцев», чтобы они, как защитники «Азовстали», снова через Турцию не попали на фронт», – отметил собеседник.

    «Коксохим» для нас очень важен, это естественное укрытие, это высота. Там можно устанавливать различные технические приспособления, начиная от антенн связи и заканчивая камерами дальнего видения. Как минимум, это даст нам определенные преимущества для того, чтобы развивать наступление дальше», – детализировал военный эксперт Федор Громов.

    «Выкуривать же ВСУ-шников оттуда будут обычными штурмовыми действиями ­– учитывая, что у них нет никакой поддержки артиллерии. Суть еще и в том, что на «Коксохиме» украинский боевой контингент уже не тот, что на «Азовстали», как в плане квалификации, так и мотивации. Два года поражений не прошли для ВСУ даром, так что особо массового сопротивления я там не жду», – подчеркнул он.

    «Важно, что другого такого же технически оснащенного и масштабного оборонительного рубежа, как в Авдеевке, у ВСУ больше нет. Конечно, где-то по пути следования российских сил ВСУ будут пытаться окапываться и закрепляться, но ничего радикального я не ожидаю», – указал собеседник.

    «Куда российские войска пойдут далее? Я думаю на запад, в сторону Покровска, потому что в непосредственной близости от Донецка Украиной контролируется еще один город – Красногоровка. Таким образом, движение ВС РФ в сторону Покровска обеспечивает нам фланг. А выдавливание украинских сил из Красногоровки снижает обстрелы Донецка и позволяет России использовать город как полноценный логистический хаб, в том числе – железнодорожный», – резюмировал военкор.

    Главное
    Стало известно об активизации боев на запорожской линии фронта
    Херсонский губернатор заявил о деградации украинцев
    Дания решила пожертвовать Украине всю артиллерию
    Медведев назвал цели ударов России в случае войны с Западом
    Маск отреагировал на взятие Авдеевки российской армией
    Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание одного цветка
    Назван актер на главную роль в фильме про Жириновского

    Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Авдеевский «Коксохим» не станет для ВСУ второй «Азовсталью»

    Российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова». Сейчас штурмовые группы занимаются зачисткой территории. Почему ВСУ пытаются зацепиться за «Коксохим» и можно ли здесь ждать повторения ситуации с «Азовсталью»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как легализация гей-браков в Греции затрагивает Россию

    Западная пресса ликует – впервые православная страна легализовала гей-браки. Почему Греция решилась на этот шаг, а влиятельная местная православная церковь в итоге не смогла воспрепятствовать происходящему? Как ни странно, продавленное Западом решение имеет и положительную для России сторону. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония выпала из тройки главных

      Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

    • Договор между Зеленским и Шольцем

      Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............