Если спросить у жителей Донецка – да хоть у меня – что для нас важнее: взятие Артемовска или Авдеевки, 99 из 100 скажут: конечно, Авдеевки. До 2014 года этот город составлял, по сути, единое целое с Донецком, как и Макеевка. Люди, живущие в Авдеевке, работали в Донецке, и наоборот. Отец моего школьного друга работал на авдеевском «Коксохиме». Несколько моих сокурсников жили в Авдеевке. Им даже общежитие не полагалось, так как считалось, что они могут без проблем приезжать на учебу и уезжать обратно, так оно и было. Киевский район Донецка и Авдеевка образовывали одномандатный округ на выборах в парламент. У многих дончан приятные воспоминания связаны с авдеевским карьером, туда летом ездили купаться в искусственном озере, загорать и жарить шашлыки.

На Украине после потери Донецкого аэропорта Авдеевку рассматривали как ворота в столицу Донбасса. Различные военные эксперты предлагали планы, как из Авдеевки мощным ударом можно взять под контроль Киевский район Донецка или часть его. Так называемые бывшие донецкие (люди, которые уехали из Донецка в 2014 году и занимают активную проукраинскую позицию) не раз писали в соцсетях, что через Авдеевку въедут в украинский Донецк. Именно территория этого небольшого города использовалась украинскими нацистами для нанесения большинства ударов «Градами» по Донецку.

Конечно, взятие Авдеевки не означает, что Донецк в безопасности. Так, ночью 18 февраля ВСУ нанесли удар 155-миллиметровым снарядом по улице Набережной (центральный, Ворошиловский район Донецка). Пострадали автомобили, выбиты стекла в домах. Слава Богу, никто не убит и не ранен. Куда целились нелюди? Вероятно, в школу № 5, она находится рядом с пострадавшими домами. В здание школы были попадания в 2022 году, но ее полностью восстановили российские строители, а на территории старых стадионов разместили прекрасную спортивную и игровую инфраструктуру. Пятая школа стала одним из символов восстановления Донецка, предвестником новой жизни, ведь война когда-нибудь закончится. Нанеся ущерб школе, украинцы хотели разрушить именно то, что восстановлено – типа восстанавливайте сколько угодно, мы все равно разрушим. Потому что созидать они не умеют.

Самое главное, авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось! И очень знаменательно, что вэсэушники бежали из Авдеевки почти в годовщину государственного переворота на Украине. Теперь жители Донецка задаются вопросом: когда их отгонят так далеко, чтобы они больше не смогли причинять вред Донецку и Донбассу в целом.

Освобождение Авдеевки имеет и важное геополитическое значение. Оно произошло, когда Зеленский был на Мюнхенской конференции, где ему нужно было доказывать своим спонсорам, что украинская армия во главе с новым главкомом Сырским способна сражаться. Бегство украинских войск из Авдеевки демонстрирует, что дела у ВСУ, мягко говоря, не очень.

Украинское командование и политики постарались назвать бегство спланированным отступлением. Однако вряд ли серьезные люди на Западе поверят в такую интерпретацию событий. Зеленский делает хорошую мину при плохой игре, он заявляет, что все территории, потерянные Украиной, будут возвращены. При этом у него проскальзывают явно истерические нотки. Он завуалированно пригрозил Вашингтону, что перестанет считать США стратегическим партнером, если Украина не получит помощи. Это звучит смешно, учитывая тотальную зависимость майданного режима от западных кураторов.

Покровители киевского режима попытаются использовать освобождение Авдеевки в своих целях. Так, президент США Джо Байден сказал, что не исключает падения других городов, подконтрольных киевскому режиму, из-за того, что Конгресс не выделяет Украине деньги, и у ВСУ на исходе боеприпасы. По его словам, для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины.

А вот у американских парламентариев-республиканцев может быть другой взгляд на ситуацию, более прагматичный. Зачем вкладывать ресурсы в майданный режим, если его войска терпят поражение? Это неразумная инвестиция. Тем более, у конгрессменов есть время посмотреть, как будет развиваться ситуация. Агентство Reuters сделало вывод, что ранее середины марта вопрос о финансировании Украины Конгресс рассматривать не будет. Такое заключение вытекает из слов конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, который предположил, что конгрессмены сначала займутся вопросами американского бюджета, так как временные статьи перестанут действовать 1-8 марта, а потом всеми другими вопросами. И сомнительно, что эмоциональные призывы Байдена повлияют на парламентариев.

Освобождение Авдеевки деморализующе подействовало на украинское общество. Украинские СМИ публикуют историю боевика с позывным «Джанго», которого раненого еще с несколькими ранеными всушниками украинские офицеры оставили на брошенных позициях. В результате все оказались в плену у русских. Теперь сестра этого Джанго выкладывает видео, где плачет и надеется, что в Донецке его вылечат (думаю, так и будет). Это хорошо демонстрирует, каким на самом деле было «организованное отступление». Украинские телеграм-каналы пишут, что обрушение фронта в Авдеевке стало результатом отказа 14 февраля частей 3-й штурмовой бригады идти в бой. 3-я ШБ – это новое название «Азова» (запрещен в РФ), и считается одним из самых боеспособных и мотивированных подразделений ВСУ.

Падение Авдеевки в совокупности с новым законом о мобилизации, который скоро будет принят, политически мотивированная отставка Валерия Залужного и экономические проблемы могут окончательно разрушить миф о скорой «перемоге», который активно внедряла ЗЕкоманда, и стать началом конца не только правления Зеленского, но всей майданной Украины.