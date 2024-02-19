У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
ВС России продолжили продвижение в районе Работино
Рогов: ВС России продвинулись на расстояние до 1,5 км на Запорожском направлении
Российские силы продвинулись на расстояние от 100 метров до 1,5 км на участке линии соприкосновения около Вербового и Работино, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, штурмовики ВС России продвинулись значительно дальше изначальных позиций: за выходные глубина продвижения передовых отрядов составила от сотни метров до полутора километров, передает ТАСС.
Рогов добавил, что перед ВСУ встала угроза потери так называемого Работинского выступа между Нестерянкой и Новопокровкой Запорожской области.
Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что российские военные прорвали оборону ВСУ, зашли в Работино Запорожской области и ведут бои в населенном пункте.