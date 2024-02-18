У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
ВС России зашли в Работино Запорожской области
Военкор Пегов: ВС России зашли в Работино Запорожской области
Российские военные прорвали оборону ВСУ и зашли в Работино Запорожской области, в населенном пункте идут бои, сообщает военкор Семен Пегов.
«На самом деле, зацепиться за окраины села первым группам наших бойцов удалось еще вчера, но чтобы развить успех, необходимо было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что и сегодня и произошло», – сообщил Пегов в своем Telegram-канале.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные за сутки заняли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении.