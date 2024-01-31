Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового

Рогов: ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, минимум четыре подтвержденных опорных пункта за минувшие сутки перешли под контроль российских войск в районе Вербового, передает ТАСС.

Рогов добавил, что от Пятихаток до Вербового через Работино со стороны ВСУ продолжаются попытки атак, которые ВС России успешно отбивают.

Также, по его словам, уничтожены до 50 военнослужащих противника рядом с Вербовым. Рогов отметил, что российская авиация наносила удары не только вдоль фронта, но и по тыловым частям ВСУ на Ореховском направлении.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра.