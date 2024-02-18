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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    40 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    11 комментариев
    18 февраля 2024, 09:36 • Новости дня

    Рогов заявил об активизации боев на запорожской линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боевых действий на запорожской линии фронта.

    По его словам, за последние дни возросла активность боевых действий на запорожской линии фронта, инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, приоритетным направлением на этом участке фронта является Ореховское направление в районе сел Работино и Вербовое.

    Он подчеркнул, что российские артиллерия, РСЗО, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по укрепрайонам и скоплениям боевой техники ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России заняли четыре опорных пункта ВСУ у Вербового в Запорожской области.

    17 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Военкоры оценили взятие Авдеевки

    Военкоры и эксперты оценили взятие Авдеевки

    Военкоры оценили взятие Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась реакция российских военкоров и блогеров на взятие Авдеевки: они объяснили, как ВС России удалось прорвать оборону.

    Так, Сергей Колесников в своем Telegram-канале подчеркнул, что «это не гребень Сырский (главком ВСУ Александр) «вывел ВСУ» из Авдеевки. Это наши войска, ценой неимоверных усилий прорвали оборону, взяли город в клещи, перерезали пути снабжения – после чего посыпался фронт на этом участке».

    Военкор Евгений Поддубный пишет, что успех Армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения. «Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц», – подчеркнул он.

    Военкор Александр Коц указал, что события в Авдеевке – ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». По его словам, в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика. «Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – подчеркнул он.

    Политолог Павел Данилин считает взятие Авдеевки еще одним подтверждением того, что цели СВО будут достигнуты. «Наш флаг над Авдеевкой. Завод Коксохим. Горжусь нашими бойцами. Так держать!», – отметил он.

    Его коллега политолог Алексей Мартынов заявил, что успехи российских войск принесут мир населению региона. «Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить», – подчеркнул Мартынов

    Писатель и журналист Марина Юденич сравнила объявление Сырского о сдаче Авдеевки с событиями 17 февраля 1944 года. «17 февраля  1944. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. Для тех, кто плохо учил историю, жизнь повторяет ее снова и снова», – написала она.

    Сегодня над Авдеевкой подняты Российские флаги. Украинские войска уходят дальше на запад, Нашей земли становится больше. Это справедливо и главное, что сюда, где поднят российский флаг придет мир. Людям важен мир. Важно просто жить.

    Telegram-канал Пул N3 сыронизировал на тему вывода войск ВСУ из Авдеевки.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выделили основное из выводов американского «Института изучения войны», которые свидетельствуют об успехах российской армии на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Артемовска.

    Вместе с тем, в WarGonzo пишет, что несмотря на заявления Сырского, ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остается на территории города, в частности на Коксохиме.

    Авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber также сообщают что под Авдеевку ВСУ стаскивали ПВО со всей Украины.

    Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» сочли запоздалым решение Сырского выйти из Авдеевки. Канал пишет, что отдельные позиции противника все же попали в локальные окружения и вынуждены либо пробиваться с тяжелыми потерями, либо попадать в плен.

    В Telegram-канале «Сварщики» указывается, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления. Так, например, обстоит дело с коксохимическим заводом, в подвалах которого, по аналогии с Азосталью, закрепились бойцы ВСУ. «Ну а нашим бойцам сейчас важно другое – не дать разрозненным группам противника а городе опомниться и занять устойчивую оборону», – пишет канал.

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    17 февраля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    ВС России поразили авиатехнику на аэродромах ВСУ и пункты дислокации наемников
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили авиационную технику на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил спецопераций ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что средства ПВО за последние сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

    Также за последние сутки уничтожены 47 украинских беспилотников возле Кременной, Золотаревки, Кармазиновки Луганской народной республики (ЛНР), Шевченко Донецкой народной республики (ДНР), Работино и Новоукраинского Запорожской области.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 571 самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотников, 469 ЗРК, 15076 танков и других бронемашин, 1222 боевые машины РСЗО, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на субботу пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории.

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    17 февраля 2024, 10:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    ВСУ потеряли несколько сотен бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска за сутки во время попытки вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен человек, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, попытки вывести войска из-под Донецка без потерь для Киева не прошли, передает ТАСС.

    Он уточнил, что часть украинской группировки под Донецком по-прежнему остается под огнем.

    Ранее сообщалось, что украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки.

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    17 февраля 2024, 12:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки

    Захарова прокомментировала заявление Зеленского об отводе войск из Авдеевки

    Захарова отреагировала на объяснение Зеленского отвода войск из Авдеевки
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об отводе войск из Авдеевки, объяснила это решение Киева.

    По ее словам, причиной стала не необходимость «сохранить жизни людей», а умение воевать только против мирных граждан.

    «ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Все остальное для них значения не имеет», – написала она в Telegram-канале.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки. Позже Владимир Зеленский признал, что ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.


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    17 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о блокировании украинских военных на Авдеевском коксохиме

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, освободившие Авдеевку, осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщило Минобороны России.

    Также проводится «окончательная зачистка» города от украинских военных, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев не исключил, что бои за освобождение завода могут потребовать какое-то время – там есть «подземные ходы, запасы воды и еды», «серьезные наземные и подземные укреппункты», которыми могут воспользоваться «некоторые «фанаты» из числа бригад ВСУ».

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    17 февраля 2024, 23:08 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки превысили 1,5 тыс.человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    «Спешно покинуть» Авдеевку смогли только «разрозненные формирования украинских боевиков», бросившие при этом вооружение и военную технику. Как сообщило в Telegram ведомство, от ВСУ освобождена территория площадью 31,75 кв. км.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. В ночь на субботу недавно назначенный главкомом ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

    Коментарии (35)
    17 февраля 2024, 12:32 • Новости дня
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    Зеленский признал необходимость отступить из Авдеевки
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Решение он назвал правильным и «абсолютно логичным», комментируя отступление на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский во время выступления фактически обвинил западные страны в том, что Россия взяла верх. Глава государства заявил, что западные союзники создают для Украины «искусственный дефицит вооружения, в особенности артиллерии и средств дальнего поражения».

    Также президент признал, что ВСУ с октября 2023 года находятся в обороне.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

    Коментарии (14)
    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки

    Байден не исключил освобождения российскими войсками других городов после Авдеевки до передачи Вашингтоном помощи Киеву

    Байден заявил об угрозе потери войсками Украины других городов после Авдеевки
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пока Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города, заявил глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки.

    Байдена спросили, уверен ли он, что вооруженные силы Украины не потеряют и другие города. Байдена ответил, что «не уверен». Он полагает, что «никто не может быть» уверен в этом. По его словам, «слишком многое поставлено на карту», передает ТАСС.

    Президент США считает, что для Вашингтона было бы «неэтично» и «абсурдно» прекратить поддержку Украины, когда у ее войск заканчиваются снаряды. Байден намерен «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Он сказал, что обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому добиться выделения дополнительного финансирования.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки. Минобороны России указало, что Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ из города.

    Коментарии (13)
    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

    Коментарии (22)
    17 февраля 2024, 17:22 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ
    Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

    Он указал, что у ВСУ артиллерия дальностью 20 км, а у ВС России – 40 км, поэтому боевые действия он назвал «несправедливыми с точки зрения преимущества», передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, в итоге живой человек сражается против дальнобойных боевых систем.

    Ранее президент Украины признал, что ВСУ было необходимо отступить из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Коментарии (11)
    18 февраля 2024, 07:57 • Новости дня
    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами

    Источник рассказал о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска сбили российский самолет Ил-76 с пленными украинцами под давлением британских советников, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве». Дополнительная проверка информации о движении воздушных судов над Белгородской областью также не проводилась.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Коментарии (10)
    18 февраля 2024, 07:23 • Новости дня
    Сальдо рассказал о происходящих с солдатами ВСУ переменах в плену

    Сальдо заявил, что у попавших в плен украинских солдат «как будто пелена спадает с глаз»

    Tекст: Антон Антонов

    У бывших украинских солдат, попавших в плен, как будто пелена спадает с глаз, с ними «часто происходят сильные перемены», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сказал, что «они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда» – российские военные «заботятся о раненых противниках, содержат пленных в человеческих условиях», передает РИА «Новости».

    Губернатор Херсонской области сказал, что рядом с собой пленные видят людей, «к которым они привыкли с детства» – «более добрых, честных» и «трезвомыслящих, чем их недавнее окружение». По его словам, украинским солдатам, «особенно, средних и старших возрастов, это нравится». Он сообщил, что некоторые украинские военные, попав в плен, переходят на сторону России и идут на службу в российские войска.

    Напомним, в Запорожской области рассматривают возможность создания добровольческого батальона из взятых в плен военнослужащих ВСУ. Запорожское подразделение может стать аналогом батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в ДНР из бывших украинских военнослужащих.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2024, 02:23 • Новости дня
    Минобороны России указало, что ВСУ побежали из Авдеевки до приказа Сырского

    Конашенков сообщил, что Сырский приказал оставить Авдеевку через сутки после начала неконтролируемого бегства ВСУ

    Минобороны России указало, что ВСУ побежали из Авдеевки до приказа Сырского
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал украинским войскам отступать из Авдеевки уже после начала неконтролируемого бегства ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Конашенков, слова которого Минобороны России приводит в Telegram, заявил, что соответствующий приказ Сырского «был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск» из города.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Путин поздравил российских военных с освобождением города.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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