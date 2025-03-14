Бесчеловечного украинизатора Одессы застрелил дезертир ВСУ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В пятницу в центре Одессы был застрелен Демьян Ганул – уроженец Кировоградской области, один из участников поджога Дома профсоюзов в 2014 году, экс-руководитель местной ячейки «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России), активист Майдана и один из главных борцов с культурным наследием Одессы времен Российской империи и СССР.

31-летний националист был убит утром на Александровском проспекте в Приморском районе города. В соцсетях появился ролик, на котором видно, как нападавший спокойно подходит к лежащему раненому Ганулу и стреляет в голову из пистолета, причем со второй попытки. Вероятно, после осечки. Все происходит на глазах прохожих.

Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство, совершенное по заказу». Позже МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в ликвидации Ганула. По данным полиции и СБУ, это 46-летний мужчина, который 23 февраля ушел в СЗЧ (в переводе на русский – самовольное оставление части). Его звание – старший лейтенант.

При этом еще в 2023 году СК России возбудил в отношении Ганула уголовное дело, в рамках которого его заочно обвинили по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Позже Басманный райсуд Москвы заочно арестовал Ганула для международного розыска.

Кроме трагедии в Доме профсоюзов и сноса памятников, Ганул совершал и другие преступления. «Среди них, например, похищение и изнасилование фитнес-тренера в Одессе из-за того, что тот обматерил ВСУ. Также он помогал ТЦК мобилизовывать граждан Украины силовыми методами. Все самое скверное, чем не хотели заниматься силовики – делают такие, как Ганул», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«Возможно, к его ликвидации причастны родственники многочисленных жертв Ганула – от мобилизованных до погибших в одесском Доме профсоюзов. Во втором случае может показаться, что это связано со вчерашним решением ЕСПЧ признать украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года. Но это скорее совпадение: организовать покушение – дело не одних суток. К тому же желающие свести счеты с Ганулом убили бы его и без решения ЕСПЧ», – пояснила спикер.

«Также в ликвидации неонациста могут быть заинтересованы и его кураторы – украинские спецслужбы. Властям в Киеве меньше всего нужно, чтобы Ганула задержали где-нибудь в Европе, где он рассказал бы обо всех эпизодах своих преступлений и о деталях сотрудничества с силовиками. В таком случае решение ЕСПЧ можно считать триггером этого убийства, и тут суток достаточно для подготовки ликвидации», – допустила аналитик.

«Конечно, Ганул был бы интересен и российским следователям. Но шансы на это были минимальны. Такие, как Ганул, не идут воевать из-за риска оказаться в плену, а если бы российская армия оказалась вблизи Одессы – Ганул бежал бы в Европу через молдавскую или польскую границу», – считает политолог.

«К ликвидации Ганула может быть причастен любой из тех, кого он ранее так или иначе обидел. Это могут быть как мобилизованные, так и другие националисты. Например, в конце прошлого года он купил шикарную машину на средства, которые были собраны волонтерами для военных. За это его пытались убить, но все обошлось», – вспоминает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

При этом почти все действия Ганула были согласованы с местными спецслужбами. В частности, связь с СБУ просматривается в истории с депутатом Рады Артемом Дмитруком. Сбежавший в Лондон политик заявлял, что СБУ пыталась его ликвидировать, а он «получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп». Газета ВЗГЛЯД писала, что с большой долей вероятности речь шла об общественной организации Ганула «Уличный фронт».

«Также Ганул и ему подобные использовались властью для украинизации Одессы. Параллельно с этим неонацисты вовлекались в криминал: подминали под себя и крышевали магазины, рестораны, автомастерские, застройщиков и контрабандистов. В итоге они стали богатыми, но нажили себе массу врагов, в том числе и среди насильственно мобилизованных. Вот и результат», – полагает Скачко.

В свою очередь экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев отмечает, что «звезда Ганула взошла в 2015 году, когда под сенью Минских соглашений на Украине буйным цветом расцвел патриотический активизм. Схема была построена в латиноамериканском духе».

«Режиму нужен был инструмент для того, чтобы кошмарить потенциально нелояльных граждан на подконтрольной территории. То есть если человеку нечего предъявить формально по закону, то к нему присылают активистов, которые имеют лицензию на полный беспредел, вплоть до убийства. И все это на внебюджетные средства – активисты кормились банальным рэкетом, а СБУ (а также МВД, прокуратура) выступали крышей», – перечисляет эксперт.

«Вот этим и промышлял Ганул, сделав себе имя благодаря выдающейся даже по украинским меркам бесчеловечности. Кто же его убил? Москва, как известно, таким в принципе не занимается. Конечно, демонстративность убийства и расслабленное хладнокровие киллера вызывают некоторые вопросы, но в целом недостатка в желающих расправиться с Ганулом давно не было. Проблема была в силовой крыше Ганула», – добавляет он.

«В общем, если перед нами не одинокий мститель, то те, кто его послал, решили, что уже можно. А если мститель все-таки одинокий, в духе убийства Фарион, то это все только первые ласточки. То ли еще будет», – заключил Васильев.