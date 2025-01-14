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Лавров назвал главное условие для обсуждения гарантий безопасности Украине
Лавров сообщил о готовности Москвы обсуждать гарантии безопасности для Украины в евразийском контексте
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но при одном условии.
Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине, но только с учетом евразийского контекста, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.
По словам министра, Запад использует Украину, «чтобы ослабить Россию» в контексте ее места в системе европейской безопасности. Он подчеркнул, что угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта.
«Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст – он будет доминирующим», – сказал Лавров.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, а советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил размещение ракет малой дальности на территории Украины как часть гарантий безопасности для заключения мирного договора с Россией.