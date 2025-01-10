Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.4 комментария
Зеленский заявил о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году
Зеленский: Украина стремится к гарантиям от США и завершению конфликта с Россией в 2025 году
Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, заявил в интервью итальянскому телеканалу Rainews24 Владимир Зеленский.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Киева получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с Россией в 2025 году, передает РИА «Новости».
Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон должен оказать давление на Россию и предоставить гарантии безопасности Украине и европейским странам. Он также добавил, что мирное решение конфликта является приоритетной задачей для его правительства.
Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.