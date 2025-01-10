Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Песков подтвердил неизменность позиции России по Украине
Песков заявил о последовательной позиции России по украинскому конфликту
Позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что переговорные позиции России ясны и понятны. «Она предельно четка, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле», – добавил Песков, говоря о последовательности российской позиции в отношении Украины, передает ТАСС.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.
При этом Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии.
Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.