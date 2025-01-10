Песков подтвердил неизменность позиции России по Украине

Песков заявил о последовательной позиции России по украинскому конфликту

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что переговорные позиции России ясны и понятны. «Она предельно четка, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле», – добавил Песков, говоря о последовательности российской позиции в отношении Украины, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

При этом Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии.

Для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.