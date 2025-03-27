Зеленскому не понравилось заявление его офиса об иностранных военных на Украине

Tекст: Антон Антонов

Жовква заявил, что Украина в случае урегулирования конфликта стремится иметь на своей территории не просто «миротворцев», а иностранных военных, способных участвовать в боевых действиях, передает РИА «Новости».

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленского попросили прокомментировать заявления «одного из его советников» по данному вопросу.

Зеленский выразил свое недоумение по поводу того, что его «советник» делает подобные заявления: «Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Я хотел бы знать, что это за советник. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты».

Зеленский также подчеркнул, что у него нет намерения втянуть другие страны в военные действия. Он отметил, что иностранные контингенты необходимы прежде всего для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что миротворческие силы смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, но западные военные не будут размещены на линии фронта. Также сообщалось, что западные страны обсуждают возможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу в случае подписания перемирия между Москвой и Киевом.