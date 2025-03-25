Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, МИД РФ заявил о невозможности передачи Запорожской АЭС Украине или любой другой стране. В заявлении отмечается, что возвращение станции в российскую атомную отрасль является свершившимся фактом, который международное сообщество должно признать. Это решение исключает передачу как самой станции, так и контроля над ней другой стороне.

Также в МИД РФ подчеркнули недопустимость совместного управления ЗАЭС с любым государством. В ведомстве отметили, что мировая практика не знает таких прецедентов, а полуобщее управление может затруднить обеспечение ядерной безопасности и урегулирование ответственности за ядерный ущерб.

Кроме того, допуск представителей НАТО на ЗАЭС невозможен. На Смоленской площади указали на диверсионный потенциал разведок стран альянса, сотрудничающих с Украиной. Это делает невозможным даже временное присутствие представителей НАТО на станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, при этом США планируют взять под контроль украинские АЭС в рамках сделки, а переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России.