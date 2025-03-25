Медведев пообещал возмездие за убийство российских журналистов

Медведев выразил соболезнования и пообещал возмездие за убийство журналистов в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Медведев направил телеграмму в Союз журналистов России, в которой подчеркнул, что киевский режим ждет неминуемое возмездие за гибель корреспондентов.

В своей телеграмме Медведев отметил, что погибшие журналисты Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели были убиты в ЛНР в результате атаки, которую он назвал «подлой». Он подчеркнул, что эти журналисты были настоящими патриотами, выполнявшими свой профессиональный и гражданский долг, предоставляя точную и оперативную информацию о событиях на фронте. Медведев отметил их честность и бесстрашие.

Также зампред Совбеза попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке. Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.