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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Какая судьба может ждать Илона Маска

    Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

    5 комментариев
    22 марта 2025, 13:05 • Новости дня

    Директор ЗАЭС заявил об исключительном контроле России над станцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, так как она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

    Как передает ТАСС, директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что ни у кого, кроме России, не будет контроля над ЗАЭС. Черничук подчеркнул, что станция принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

    «Я могу одно сказать: практически со стопроцентной вероятностью ни у кого контроля над нашей станцией, естественно, не будет, как бы им этого не хотелось», – заявил он.

    Он также добавил, что подобное невозможно в результате никаких переговоров, так как ЗАЭС продолжит работать в соответствии с российскими законами и нормами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, при этом США планируют взять под контроль украинские АЭС в рамках сделки, а переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России.

    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

    Коментарии (32)
    21 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу

    The Independent: Зеленский отверг требование Трампа об американском контроле над АЭС Украины

    The Independent: Зеленский бросил новый вызов Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложением президента США Дональда Трампа о передаче контроля над украинскими атомными электростанциями США, сообщает издание The Independent.

    Владимир Зеленский заявил, что все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это заявление последовало после того, как президент США предложил, что передача контроля над этими станциями Америке обеспечит лучшую защиту, пишет The Independent.

    Он также отметил, что обсуждение касалось только Запорожской АЭС, которая находится под российским контролем. Зеленский также подчеркнул, что никаких обсуждений о передаче прав собственности на станцию Соединенным Штатам с Трампом не велось. Основной темой переговоров была возможность вернуть контроль над станцией Украине.

    Лидер Украины также заявил о необходимости «остановить российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны». Зеленский подчеркнул готовность Украины работать с США для «предотвращения ударов по российским энергетическим и гражданским объектам».

    Ранее газета Financial Times сообщала, что США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями в рамках ресурсной сделки с Киевом.

    Эксперты объяснили, что желание США получить контроль над украинскими АЭС связано с укреплением влияния на энергетическую сферу Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

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    22 марта 2025, 12:56 • Видео
    «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

    На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    Коментарии (0)
    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

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    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    21 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом

    МИД заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на нефтестанцию на Кубани

    МИД заявил о нарушении энергетического перемирия Киевом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

    По ее словам, Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие, отметив, что возникает вопрос, как Вашингтон собирается справляться с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что всего через несколько часов после переговоров, на которых обсуждалось перемирие, украинские силы направили три беспилотника на атаку нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае.

    Дипломат подчеркнула, что это поднимает вопрос о способности США контролировать поведение своих украинских партнеров.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Спикер МИД заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

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    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Стало известно о намерении Трампа снять санкции с России
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

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    20 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что провел телефонный разговор с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем, в ходе которого обсуждалась встреча экспертных групп России и США по безопасности судоходства в Черном море. От России во встрече примут участие опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.

    Ушаков отметил, что такие беседы происходят регулярно и являются полезными для обеих сторон. Его комментарий приводит Telegram-канал Кремля.

    В ходе последнего разговора обсуждался вопрос проведения встречи экспертных групп двух стран в соответствии с договоренностью президентов России и США, сообщил Ушаков. Основная тема – реализация инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Ушаков напомнил, что в июле 2022 года соответствующие договоренности были заключены при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но до сих пор они не заработали в полном объеме.

    Консультации по этому вопросу пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – заявил Ушаков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков обсудил с Майком Уолтцем состав переговорщиков в ходе телефонного разговора 19 марта.

    Ранее помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

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    19 марта 2025, 17:25 • Новости дня
    Уиткофф назвал условие ослабления санкций против России

    Спецпосланник США Уиткофф заявил об ослаблении санкций против России после начала перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность ослабить антироссийские санкции после достижения договоренности о прекращении огня на Украине.

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация президента США готова усилить санкции против России до максимального уровня для достижения успеха в мирных переговорах по конфликту на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

    Коментарии (6)
    21 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом

    Келлог: Зеленский проигнорировал советы не читать нотации Трампу

    Зеленский ослушался рекомендаций перед встречей с Трампом
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    Представители команды президента США Дональда Трампа предупреждали Владимира Зеленского накануне его визита в Белый дом, что новый американский лидер сильно отличается от Джо Байдена, передает ТАСС. Однако Зеленский ослушался их советов, сообщил спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью The Glenn Beck Program.

    Келлог рассказал, что встреча с Зеленским прошла в отеле The Hay-Adams перед визитом в Белый дом. Команда Трампа советовала Зеленскому выразить благодарность американскому народу за выделенные 176 млн долларов помощи. Однако Зеленский, по словам Келлога, начал читать нотации Трампу, что вызвало недовольство американской стороны.

    В ходе встречи между Зеленским и Трампом возникла перепалка, в которой Трамп обвинил Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. Итогом встречи стала отмена пресс-конференции и неподписание соглашения о полезных ископаемых. Также Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал Зеленского за неуважение и неготовность к мирному урегулированию конфликта в Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп дал положительный ответ на запрос Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot.

    Администрация Белого дома решила продолжать передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    Президент Трамп провел часовой телефонный разговор с Зеленским, обсуждая сближение переговорных позиций Москвы и Киева.

    Коментарии (2)
    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

    Коментарии (23)
    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
    Трамп поручил Пентагону и ЦРУ возобновить контакты с Россией
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону и ЦРУ восстановить диалог с Россией.

    Президент США Дональд Трамп поручил администрации, включая руководство Госдепа, Пентагона и ЦРУ, подключаться к контактам с Россией, сообщает РИА «Новости».

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил, что данное решение направлено на восстановление диалога между двумя странами и в скором времени ожидается получение позитивных результатов.

    Уиткофф также отметил, что с России будут частично сняты санкции, однако это произойдет после достижения соглашения о прекращении огня на Украине.

    После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.


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    21 марта 2025, 05:33 • Новости дня
    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные

    Взрыв на горящей нефтебазе в Кубани увеличил площадь пожара до 10 тыс кв м

    На нефтебазе в Кубани взорвались резервуары, пострадали пожарные
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кубани пострадали двое пожарных, которые получили легкие ожоги и отравление продуктами горения, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

    На нефтебазе в Кавказском районе Кубани произошел взрыв из-за падения обломков беспилотников, пишет ТАСС.

    При тушении пожара, охватившего территорию в 10 тыс. кв. м, пострадали двое пожарных. Взрыв произошел в ходе разгерметизации резервуара, выбросив нефтепродукты, которые повредили три единицы техники.

    Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет. Огонь распространился на второй резервуар, что увеличило площадь пожара. В ликвидации возгорания участвуют 456 человек и 181 единица техники.

    Накануне атака беспилотников киевского режима привела к возгоранию на нефтебазе, когда обломки повредили трубопровод. Сработала автоматическая система пожаротушения, однако утечка из резервуара вызвала пожар. Из-за этого с объекта эвакуировали 30 дежурных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь возгорания на нефтяной базе в Краснодарском крае после падения обломков украинского дрона превысила 4 тыс. квадратных метров сообщили в региональном оперштабе.

    Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    21 марта 2025, 13:42 • Новости дня
    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Песков: Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США

    Путин выбрал переговорщиков для консультаций с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС / Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин лично назначил Григория Карасина и Сергея Беседу в качестве переговорщиков для предстоящих консультаций с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, участникам назначенных на понедельник консультаций между Россией и США предстоит решить ряд важных вопросов, передает ТАСС.

    Песков заявил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа, которые представят Россию, являются опытнейшими переговорщиками.

    Представитель Кремля подчеркнул, что выбор этих кандидатов был лично сделан Путиным. По его словам, Карасин и Беседа обладают богатым опытом в проведении аналогичных переговоров и способны наилучшим образом представлять интересы России.

    По словам пресс-секретаря, «это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах».

    Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США намерены провести в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между Россией и Украиной для обсуждения условий прекращения огня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ближайшей встрече с США в Эр-Рияде с российской стороны примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

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    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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