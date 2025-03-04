Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Шмыгаль заявил об отказе Украины от территориальных уступок по требованию США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.
По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.
Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.
Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.
Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.
Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».
Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.