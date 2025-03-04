Шмыгаль заявил об отказе Украины от территориальных уступок по требованию США

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Украина не намерена уступать свои территории даже по требованию США, передает ТАСС.

Шмыгаль подчеркнул, что переговоры по вопросам территориальной целостности и суверенитета не ведутся, и ему такие переговоры неизвестны.

Он добавил, что в публичной сфере звучат заявления о необходимости уступок со стороны Украины, но считает это невозможным.

Премьер-министр также отметил, что обсуждать отказ от территорий не в его полномочиях, это может решать только народ Украины.

Шмыгаль также упомянул о возможности обсуждения мирного плана, который будет предусматривать шаги для достижения мира с гарантией безопасности от партнеров, однако не уточнил, что именно он подразумевает под «пошаговостью».

Ранее дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что президент США лично убедился в верности слов российского президента Владимира Путина о токсичности Зеленского и нежелании Киева проводить переговоры.