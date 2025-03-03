Дипломат Долгов: Ссора Зеленского с Трампом усилила позиции России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент России Владимир Путин давно предупреждал Запад о недоговороспособности нынешней украинской власти. Это, в частности, было понятно по тому, что Киев не идет на диалог с Москвой. Теперь же в Вашингтоне лично убедились в неадекватности Владимира Зеленского», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

«Моральный облик Зеленского в данном контексте хотя и важен, но не первичен. Напомню, что у него в стране очень низкие рейтинги. То есть, он не имеет права представлять украинский народ. По сути, сейчас Зеленский говорит только от своего имени и той небольшой группы коррупционеров, которая его поддерживает», – заметил спикер.

«Впрочем, то, что он открыл истинное лицо Западу, Москве несет лишь выгоду. В результате произошедшего скандала дипломатические позиции России стали только сильнее. Более того, поведение Зеленского и последовавший разброд в стане противника полезен нам и для скорейшего достижения всех целей СВО на фронте», – резюмировал дипломат.

Ранее Владимир Зеленский поругался с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он попытался перечить американскому лидеру, но был обвинен в неблагодарности и поведении, несоответствующем его положению. В итоге переговоры были свернуты – и украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.

При этом, за несколько дней до инцидента российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил о недоговороспособности украинских властей. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные», – отметил политик.

«А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом. И об этом говорит, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», – продолжил Путин.

«Наконец, он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с РФ по мирному договору, прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, и скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы», – заметил он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему упрямство ведет Зеленского к исчезновению.