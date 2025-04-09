Главный раввин России в дни праздника Песах подчеркнул важность помощи нуждающимся

Берл Лазар на празднике Песах призвал к помощи нуждающимся и взаимопониманию

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, главный раввин России Берл Лазар выступил на торжественном вечере Российского еврейского конгресса и посольства Израиля в России, где напомнил о важности помощи нуждающимся, особенно в дни праздника Песах. Он подчеркнул, что в еврейской традиции приветствуется любовь и поддержка каждого человека, и отметил, что Седер, особая трапеза Песаха, символизирует открытость и гостеприимство.

Лазар заявил: «Иногда бывают трудности, но мы не забываем, кто мы такие. Мы знаем, что наш подход, наше кредо – это любить каждого человека, открыть дверь каждому.» Он добавил, что еврейские организации всегда готовы предоставить помощь: «Если ты голодный, приходи к нам, потому что это и есть урок Седера.»

На вечере также выступил президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, который подчеркнул значение благотворительности и отметил, что сделанное добро возвращается не только тому, кто его совершает, но и его потомкам. Захарьяев пожелал всем находить время для духовного общения с собой и Богом.

На мероприятии присутствовали представители научного сообщества, исламских организаций и дипломатических миссий. Праздник Песах, посвященный исходу евреев из Египта, включает ритуальную трапезу Седер, которая знаменует приглашение нуждающихся к столу.

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