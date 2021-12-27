Спецназ задержал осужденного футболиста во время матча в Екатеринбурге

Сотрудники ГУФСИН и спецназ «Россы» во время футбольного матча задержали игрока, который 13 лет скрывался от колонии в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Сотрудники отдела розыска задержали осужденного, находившегося в розыске, во время мини-футбольного матча в спортивном комплексе «Калининец». Разыскиваемый осужден приговором Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга от 07.10.2008 по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», – приводит Ura.ru сообщение пресс-службы УФСИН по региону.

Оперативникам стало известно, что осужденный будет принимать участие в чемпионате по мини-футболу в Екатеринбурге. Прямо во время игры на стадионе «Калининец» сотрудники ГУФСИН и спецназ задержали игрока.

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