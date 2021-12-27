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Спецназ задержал осужденного футболиста во время матча в Екатеринбурге
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Сотрудники ГУФСИН и спецназ «Россы» во время футбольного матча задержали игрока, который 13 лет скрывался от колонии в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«Сотрудники отдела розыска задержали осужденного, находившегося в розыске, во время мини-футбольного матча в спортивном комплексе «Калининец». Разыскиваемый осужден приговором Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга от 07.10.2008 по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) к наказанию в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», – приводит Ura.ru сообщение пресс-службы УФСИН по региону.
Оперативникам стало известно, что осужденный будет принимать участие в чемпионате по мини-футболу в Екатеринбурге. Прямо во время игры на стадионе «Калининец» сотрудники ГУФСИН и спецназ задержали игрока.
Сотрудники полиции задержали во время матча бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова за избиение журналиста Романа Щеголева в Москве.
Власти прояснили ситуацию с претензиями ЕС на 290 млрд евро
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В пресс-службе Минэкономразвития России заявили, что информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на получение выплаты в размере 290 млрд евро, недостоверна.
«Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – сообщили в МЭР России, передает ТАСС.
В министерстве добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.
«В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО», – отмечается в пресс-релизе МЭР.
В Минэкономразвития добавили, что продолжат защищать российские правила закупок «в рамках соответствующих судебных процедур».
Напомним, Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) обращение с требованием взыскать с России 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЕС пытается поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины с помощью ВТО.
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В США назвали недопустимую ошибку в отношении России
При успешном итоге переговоров по гарантиям безопасности Запад рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии, заявил американский полковник Уэс Мартин в статье для журнала National Interest.
«Эти требования появились для защиты Москвы, однако их принятие может привести к тому, что Запад оставит бывшие советские государства и воссоздаст исключительную сферу влияния России от Черного и Балтийского морей до Тихого океана», – цитирует РИА «Новости» Мартина.
По его мнению, это недопустимая ошибка и предложение России должно быть отклонено. Полковник предложил вместо этого оказать помощь Киеву в проведении военных реформ, а также финансовую поддержку.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Водитель выбил зубы росгвардейцу за сделанное замечание в центре Петербурга
В Адмиралтейском районе Петербурга произошло нападение на сотрудника Росгвардии.
26 декабря около 13.00 находившийся за рулем Hyundai Accent неизвестный в ходе дорожного конфликта выбил два зуба росгвардейцу, который сделал ему замечание за нарушение ПДД. Инцидент произошел на углу Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы, рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах.
Вскоре после инцидента был объявлен план «Перехват». Ведется розыск преступника. Проводится проверка.
Напомним, в ноябре сотрудник СОБРа погиб при задержании телефонных мошенников в Петербурге. Один из подозреваемых наехал на сотрудника спецназа на машине и скрылся, но позднее был задержан. Он объяснил свой поступок «испугом». Погибшего при исполнении в Петербурге росгвардейца наградили посмертно.
Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива опубликовал нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за решения о постановке гражданок на воинский учет.
Видео, на котором корреспондент издания «Страна.ua» спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет, опубликовано в Telegram-канале депутата.
«Отрицательно [отношусь]. Землю продали – нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», – сказала она.
Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».
В комментарии к публикации Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».
Напомним, что министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
В воскресенье стало известно, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.
Сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского просят отменить приказ министерства обороны страны, согласно которому на воинский учет надо поставить сотни тысяч женщин, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинок заставляют идти в военкоматы. Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.
Шойгу сказал, что произошло бы в Крыму без воссоединения с Россией
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Мир в Крыму удалось сохранить благодаря России, туда могли хлынуть украинские ультранационалисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», – сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».
«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул Шойгу.
При этом он напомнил, что российские спасатели принимали участие в миротворческих миссиях в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, Грузии, а позже в Таджикистане. По словам Шойгу, возникшие конфликты в этих регионах являлись чрезвычайными ситуациями, в которых спасатели были обязаны участвовать.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
Комментируя его слова, глава Крыма Сергей Аксенов отметил: западные страны не замечают очевидный факт, что в 2014 году Россия не могла не взять под защиту крымчан и севастопольцев.
В Польше испугались исключения из ЕС
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Выход или исключение Польши из Евросоюза может оказаться «трагедией» для государства, предупредил сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий.
По его мнению, при подобном сценарии Варшава может попасть в сферу влияния России. «Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете – это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо – в российской сфере влияния», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Либицкий выразил мнение о том, что польским властям следует сделать все возможное, чтобы страна никогда не покинула ЕС, так как данный сценарий будет «катастрофическим». Он добавил, что Варшаве требуется как можно скорее принять евро в качестве национальной валюты, чтобы избежать подобного развития ситуации.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
Вице-президент США пообещала «самые сильные» санкции России из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.
Она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА «Новости».
«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».
Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Кадыров: Из-за поведения Зеленского Украину должны присоединить к России
Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение», – сказал Кадыров на пресс-конференции в Грозном, сообщает РИА «Новости».
Кадыров заявил, что готов сам решить украинскую проблему.
«Если бы мне поручили, я бы давно решил бы этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», – отметил он.
Он добавил, что у западных стран есть интерес поставить на Украине свои военные базы и тем самым диктовать условия России. При этом он выразил уверенность, что «наш президент этого не позволит. А мы – пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего».
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до госпереворота на Украине не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией.
В Киеве заявили о «троллинге» американцев со стороны Шойгу
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу «троллит» США с помощью «информационно-психологической операции».
Арестович считает, что слова Шойгу об американских частных военных компаниях в Донбассе – «это чистое нагнетание» паники «по канонам информационно-психологических операций». По мнению Арестовича, российская сторона «троллит американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Напомним, Шойгу сообщил, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами, . По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. Киевский политолог Владимир Скачко указывал, что Арестович играет роль «платного дурачка» для украинских властей, «позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства».
Харрис призвала изменить избирательное право в США ради демократии
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США перестанут быть примером демократии для всего мира, если не реформируют избирательное право, заявила вице-президент страны Камала Харрис.
Харрис считает, что весь мир наблюдает за США, так как страна «показала себя» образцом «способности демократии сосуществовать с экономической силой и мощью». Однако, по ее мнению, без реформы избирательного права положение США может измениться, передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Вице-президент назвала США «образцом для подражания». «Вы можете видеть это, стремиться к этому и отвергать автократии и автократическое руководство», – сказала она, добавив, что сейчас существует риск, что США «сотрут самих себя с карты в качестве примера для подражания». Это, по ее словам, произойдет, если «позволить людям разрушить один из самых важных столпов демократии, которым являются свободные выборы». Харрис заявила: «Учитывая ежедневную рутину, с которой сталкиваются люди, это может показаться не таким уж срочным и неотложным делом, хотя на самом деле оно им должно стать».
Весной Палата представителей США приняла реформу избирательной системы – «Акт во имя народа», который является частью стратегии демократов по установлению в США однопартийного правления.
Стали известны подробности убийства семьи в Красноярском крае
Соседка семьи, убитой в городе Канске Красноярского края, рассказала подробности произошедшего. По словам женщины, тела обнаружила бабушка.
«Не было криков. Соседка начала кричать. Она пришла разбудить их, потому что ребятишкам нужно было в школу», – рассказала женщина газете «Известия», добавив, что другая соседка вызвала полицию и скорую помощь.
Также она выразила мнение, что убийство могло быть совершено на почве ревности.
По версии следствия в Красноярском крае, мать с двумя детьми в городе Канске мог убить глава семьи, совершив после этого самоубийство, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что супруги не проживали вместе и находились в процессе расторжения брака. По данным СК, накануне мужчина пришел в квартиру к супруге, чтобы навестить детей, а утром все члены семьи были обнаружены мертвыми матерью погибшей женщины.
«Выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели преступления», – отметили в ведомстве.
По данным источников «Пятого канала», погибшая 35-летняя женщина накануне трагедии съехала от 38-летнего супруга, забрала детей – мальчика 11 лет и семилетнюю девочку – и заявила о намерении развестись. С решением супруги предполагаемый убийца не был согласен. Отмечается, что мужчина набросился с ножом сначала на детей, потом и на их мать. Как полагают близкие к расследованию источники, после этого мужчина покончил с собой.
Об убийстве семьи из четырех человек в Красноярском крае стало известно 27 декабря. Тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей с колото-резаными ранами были обнаружены в квартире одного из домов в Канске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося в заведомо для виновного в беспомощном состоянии».
Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» для транзита газа через Польшу
Газпром на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в понедельник, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Предложение вновь осталось невостребованным, сообщает РИА «Новости».
Таким образом, Газпром уже неделю не бронирует польский участок «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.
Ранее Bloomberg сообщил, что Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать.
В Росатоме рассказали о сборке корпуса ядерного «суперреактора»
Корпус будущего самого мощного в мире ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, необходимого для развития атомной энергетики, находится на контрольной сборке, заявил гендиректор машиностроительного дивизиона Росатома Андрей Никипелов.
Изготовлением корпуса мощного ядерного реактора занималось предприятие холдинга «Атомэнергомаш» завод «Атоммаш». По словам Никипелова, этот элемент является «штучным продуктом», которые строятся раз в 50 лет, передает РИА «Новости».
«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции – идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», – добавил эксперт Росатома.
Согласно плану, МБИР должен обеспечить атомную отрасль исследовательской инфраструктуры на 50 лет вперед. За счет уникальных технических характеристик реактор позволит проводить больше экспериментов.
Отмечается, что МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Время исследований на МБИР, по сравнению с ныне действующими реакторами, сократится в несколько раз.
МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт создают на площадке института Росатома НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. По плану реактор должны ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.
Глава Татарстана пожаловался на запрет называться президентом
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Позиция Татарстана не была в полной мере учтена при принятии закона, предполагающего в том числе запрет на использование слова «президент» в названии должности главы региона, наш голос не услышали, заявил глава республики Рустам Минниханов.
«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», – цитирует РИА «Новости» Минниханова.
По его словам, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой.
«Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей – прим.ВЗГЛЯД) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», – предположил Минниханов.
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд.
Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона.
Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана.