Верховный лама Тувы объяснил важность открытия крупнейшего в России буддийского монастыря

Верховный лама Тувы: Деятельность монастыря «Тубтен Шедруб Линг» укрепит межконфессиональное единство России

«Открытие монастыря «Тубтен Шедруб Линг» – это веха в развитии буддизма в нашей стране, а также сущностное приращение для конфессионального сотрудничества на международном уровне», – сказал газете ВЗГЛЯД Верховный лама Тувы Гелек Нацык-Доржу. Ранее в Кызыле открыли буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

«Открытие монастыря – веха не только для буддистов нашей страны, но и для всех граждан. У нас, кстати, в республике, представлены и другие конфессии. Мы со всеми ведем постоянный диалог. Поэтому реализация столь масштабных проектов способствует еще большему межконфессиональному сплочению народов России», – рассказал IX Верховный лама Тувы Гелек Нацык-Доржу.

«Буддизм в целом, и буддисты нашей республики в частности, во главу угла в своем служении и внеслужебной деятельности ставят милосердие, справедливость, благочестие, любовь к ближним и заботу обо всех живых существах. Это фундаментальные ценности для последователей всех конфессий, традиционно представленных в России уже не один век», – напомнил собеседник.

«Открытие монастыря «Тубтен Шедруб Линг» – это веха в развитии буддизма в нашей стране, а также сущностное приращение для конфессионального сотрудничества на международном уровне. А поздравление президента России Владимира Путина еще раз демонстрирует, что он является главой не какой-то одной народности нашей страны, а лидером всего нашего многонационального и многоконфессионального общества», – подчеркнул Нацык-Доржу.

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь был возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минбороны Сергея Шойгу, сообщает портал республиканского правительства.

Монастырь состоит из 12 этажей и имеет высоту 56 метров с колоннами, высота подиума под статую Будды – 10 метров. Внешние стены храма возведены под уклоном, а толщина стен составляет 170 см. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 га.

Главным событием церемонии стало заложение «Шарира тела Сугаты» – мощей Будды – в центральную статую монастыря. Мощи вывез из Тибета в 1959 году и даровал монастырю Далай-лама XIV. Еще одна реликвия монастыря – монашеское одеяние самого Далай-ламы XIV.

На открытии глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что здесь хуураки (ученики в буддийских монастырях) «будут постигать философию и медицину, перенимать драгоценные знания у лам мирового уровня».

В Туву уже прибыли монахи из Тибетского монастыря «Дрепунг Гоман», расположенного в Индии. Они, наряду с тувинскими монахами составят первоначальную монашескую общину монастыря. Уже с субботы монастырь начнет проводить массовые молебны с участием верующих, которые в майские праздники будут проходить ежедневно

Президент России Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: исторически важное открытие монастыря стало возможной благодаря созидательному единению буддийской России. Глава государства отметил ее стремление к сохранению непреходящих ценностей, которые служат укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми.

Ранее участники экспертного круглого стола «Положение традиционных ценностей в современном мире: перспективы и вызовы» пришли к выводу, что Россия стала мировым лидером в борьбе за сохранение традиционных духовных и нравственных ценностей.