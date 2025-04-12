В Москве загорелось здание с чайханой и супермаркетом

Пожар в чайхане и супермаркете на востоке Москвы охватил 100 кв. метров крыши

Tекст: Мария Иванова

На востоке Москвы произошло возгорание на крыше здания, сообщает ТАСС. Пожар начался на 5-й Парковой улице, в доме 54, строение 2.

По словам представителя столичного ГУ МЧС, пламя охватило обрешетник кровли двухэтажного здания, где на втором этаже находится чайхана, а на первом – супермаркет.

Сотрудники оперативных служб уточнили, что площадь пожара составляет 100 кв. метров, и огонь распространяется быстро. В момент прибытия пожарных люди уже успели эвакуироваться самостоятельно, и в здании никого не было. Тем не менее, были эвакуированы около 50 человек, находившихся в опасной близости от здания.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные расчеты, пытаясь локализовать и ликвидировать огонь. О пострадавших информации не поступало, причины возгорания выясняются. Спасатели продолжают контролировать ситуацию и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Ранее в московских Сокольниках произошел пожар в кафе-гриль.

В марте в городе Учалы в Башкортостане произошел пожар в здании кафе на площади 1,4 тыс. кв. метров, а в Кропоткине Краснодарского края возник крупный пожар в здании кафе и гостиницы на 500 кв. метров.