Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
В Москве загорелось здание с чайханой и супермаркетом
Пожар в чайхане и супермаркете на востоке Москвы охватил 100 кв. метров крыши
На востоке Москвы вспыхнул пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом, эвакуированы около 50 человек, площадь возгорания достигает 100 кв. метров.
На востоке Москвы произошло возгорание на крыше здания, сообщает ТАСС. Пожар начался на 5-й Парковой улице, в доме 54, строение 2.
По словам представителя столичного ГУ МЧС, пламя охватило обрешетник кровли двухэтажного здания, где на втором этаже находится чайхана, а на первом – супермаркет.
Сотрудники оперативных служб уточнили, что площадь пожара составляет 100 кв. метров, и огонь распространяется быстро. В момент прибытия пожарных люди уже успели эвакуироваться самостоятельно, и в здании никого не было. Тем не менее, были эвакуированы около 50 человек, находившихся в опасной близости от здания.
На данный момент на месте происшествия работают пожарные расчеты, пытаясь локализовать и ликвидировать огонь. О пострадавших информации не поступало, причины возгорания выясняются. Спасатели продолжают контролировать ситуацию и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее в московских Сокольниках произошел пожар в кафе-гриль.
В марте в городе Учалы в Башкортостане произошел пожар в здании кафе на площади 1,4 тыс. кв. метров, а в Кропоткине Краснодарского края возник крупный пожар в здании кафе и гостиницы на 500 кв. метров.