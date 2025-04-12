Лукашенко назвал разрушение экономики и национализм истоками конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая перед журналистами, выразил мнение, что причины конфликта на Украине коренятся в разрушении экономики и возрождении национализма, передает БелТА.

«Я часто задумываюсь о нашей братской Украине. Что лежало в основе этого конфликта? При чем здесь Россия, Путин (президент России) и прочее? В основе лежало разрушение экономики», – отметил Лукашенко.

Свое заявление президент Белоруссии сделал в ходе общения с журналистами после участия в субботнике, в рамках которого он посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства и высаживал деревья.

Лукашенко напомнил о ситуации, предшествовавшей конфликту.

«Вспомните, что было накануне войны на Украине – обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им подкинули национализм и крайнюю форму – фашизм».

Он подчеркнул, что это проявилось, например, в Одессе, когда 2 мая 2014 года в результате беспорядков и поджога здания погибли почти пятьдесят человек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранить первопричины конфликта на Украине для его разрешения.

Лавров отметил, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.