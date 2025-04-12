«Движение Первых» провело акцию «Путь в космос» ко Дню космонавтики

«Движение Первых» организовало акцию «Путь в космос», приуроченную ко Дню космонавтики. В акции приняли участие десятки тысяч детей, родителей, наставников и педагогов по всей стране.

С 6 по 12 апреля участники движения знакомились с достижениями России в космической отрасли и вдохновлялись на собственные исследования.

«Мы гордимся нашими достижениями в космической отрасли и помогаем участникам движения увидеть в ней перспективы для своей будущей самореализации», – заявил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В течение недели ребята проводили встречи с представителями космической отрасли, создавали творческие работы и исполняли гимн российской космонавтики «Трава у дома».

Активисты гимназии № 18 Свердловской области представили модели космических изобретений, включая луноходы и ракетоносители. В Московской области состоялась видеовстреча с академиком Валерием Фаренковым, который подчеркнул важность образования для будущего страны. Учащиеся из Владимирской области лепили снежные ракеты, а в Ростовской области провели телемост с заслуженным испытателем космической техники.

Участники активно делились впечатлениями в соцсетях, используя хештеги #ПутьВКосмос, #ДвижениеПервых. В 2024 году 89 школьников побывали на космодроме Байконур, наблюдая пуск ракеты «Союз-2.1а». Также Движение отправило капсулу с мечтами на МКС, получив благодарность от космонавтов.

Поздравление с Днем космонавтики от Первых долетело до звезд. Ребята приняли участие в акции #СозвездиеПожеланий и записали для наших соотечественников – участников 72-й длительной экспедиции МКС – видеопривет из Музея космонавтики

Космонавты Иван Вагнер, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков нашли время в своем насыщенном графике и передали ответ со словами благодарности.

Кроме того, в исполнении самых маленьких «Первых» прозвучал гимн российской космонавтики.

Также в честь Дня космонавтики «Движение Первых» предложило присоединиться к акции «Путь в космос». Для этого необходимо создать творческую работу на космическую тему: рисунок космического корабля или изображение предмета, который хотелось бы взять в космическое путешествие и опубликовать фото и видео работы в социальных сетях с хештегом #ПутьВКосмос.

Кроме того, «Волонтеры Победы» организовали многочисленные мероприятия в честь Дня космонавтики в разных уголках России. В Волгоградской области прошла интеллектуальная игра «Р.И.С.К. «Космос», в которой участники отвечали на вопросы об освоении космоса и небесных телах. В Тверской области прошел квест «Станция «Мир», погружающий молодежь в атмосферу космонавтики.

В Мурманской области состоялась историческая интеллектуальная игра «Космос рядом», завершившаяся виртуальной экскурсией по «Звездному городку». Михаил Горбунов, один из волонтеров, отметил, что викторина подарила участникам заряд космического настроения. В Курской области была проведена игра «Р.И.С.К «Космос», в которой участники проверяли знания о космических достижениях.

Волонтеры Луганской народной республики собрали молодежные команды для участия в интеллектуальной игре «Космос», где студенты отвечали на вопросы об истории космонавтики. В Ростовской и Свердловской областях прошла акция «Улыбка Гагарина», где люди делились мыслями о первом полете человека в космос.

Мероприятия также прошли в других регионах, включая Воронежскую область и Московскую область. Волонтеры из Удмуртской Республики провели субботник у памятника собаке-космонавту Звездочке, а в Смоленской области выложили огненную картину в память о Гагарине.

Международные мероприятия включали возложение цветов к памятнику Гагарину в Кейптауне в ЮАР, где Генеральный консул отметил историческое значение полета Гагарина для мирового космического сотрудничества.

Организатором форума «Ключ на старт», приуроченного ко Дню космонавтики, выступило российское общество «Знание». Как сообщается на сайте общества, мероприятия проходят с 7 по 20 апреля и охватывают более 300 тематических встреч по всей стране. В этом году особое внимание уделяется возможностям для молодежи в космической сфере.

Генеральный директор общества Максим Древаль обратился к участникам форума с призывом задавать вопросы выдающимся деятелям и строить свой собственный путь. Он подчеркнул, что каждый имеет возможность реализовать себя и добиться успеха в космической отрасли.

На мероприятиях выступают известные личности, такие как космонавт-испытатель Олег Блинов и Герой России Сергей Прокопьев, которые делятся с молодыми людьми историями и опытом работы в космосе. В своей речи Денис Прудник, аэрокосмический инженер, отметил, что «космос – это больше, чем просто полеты», и подчеркнул роль России в международных космических проектах.

В рамках акции в Екатеринбурге был запущен экскурсионный трамвай-лекторий, где Нина Тропина, директор ООО «Эльтранс», рассказала о местных предприятиях, участвующих в освоении космоса. В Тульской области Дарья Чудная из SR Space говорила о космических стартапах и инновационных решениях молодых компаний.

Акция завершится 20 апреля, и все еще можно поучаствовать в мероприятиях, ознакомившись с программой на сайте Российского общества «Знание».