Суд оставил актрисе Трояновой штраф на 40 тыс рублей за нарушения в иноагентской отчетности

Суд подтвердил 40 тыс рублей штрафа для актрисы Трояновой за отсутствие отчета иноагента

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Московский городской суд утвердил штраф размером 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой за несдачу отчетности о своей деятельности в качестве иностранного агента. В суде отметили: «Постановление оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения».



В прошлом месяце Яна Троянова оспаривала аналогичное постановление Замоскворецкого суда о штрафе за нарушение правил подачи информации о деятельности иностранного агента. Тот суд признал ее виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ и назначил штрафы на сумму 80 тыс. рублей по двум административным протоколам.

В ноябре 2023 года актриса была внесена в реестр иностранных агентов. Яна Троянова пыталась обжаловать это решение, но суд отклонил ее жалобу. По данным Минюста РФ, актриса «распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО и участвовала на площадках иностранных СМИ».

Росфинмониторинг также включил ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова известна своими ролями в таких фильмах, как «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», а также в телесериале «Ольга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи проверят высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы проверки высказываний Трояновой по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды.

Ранее Троянова была включена в перечень террористов и экстремистов.

