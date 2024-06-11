В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
СК проверит слова актрисы Трояновой про убийства русских
Бастрыкин поручил проверить слова актрисы Трояновой про убийства русских
Следователи проверят высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских, соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В СМИ опубликовали видео, где Троянова публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей, сообщается в Telegram-канале СКР.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести по этому факту проверку. В ее ходе будет дана правовая оценка озвученным высказываниям.
Ранее Трояновой отказали в снятии статуса иностранного агента.