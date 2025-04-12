Axios: Американские активы утратили статус «тихой гавани» из-за пошлин

Axios: Активы США потеряли статус «тихой гавани» на фоне пошлин Трампа и обвала рынков

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Axios, американские облигации федерального займа и доллар утратили свой статус «тихой гавани» в результате введенных пошлин президентом США Дональдом Трампом.

В прошлые периоды кризисов, как в 2008 году и в начале пандемии 2020 года, доллар обычно рос, поскольку инвесторы искали безопасные активы. Однако на этот раз, на фоне обвала мировых рынков, инвесторы начали избавляться от облигаций США и доллара, передает ТАСС.

Доходность облигаций с десятилетним сроком погашения на текущей неделе составила 4,5%, что на 0,5 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей. Хотя в январе доходность была выше, нынешние темпы роста вызывают обеспокоенность. Стоимость доллара также значительно снизилась по отношению к ведущим мировым валютам, что подтверждает стремительную дедолларизацию.

Эксперт по валютным рынкам Deutsche Bank Джордж Саравелос подчеркнул, что мировой рынок пересматривает доллар как мировой резервной валюты. Он отметил, что происходят значительные структурные изменения. Схожее мнение выразила Джулия Коронадо из MacroPolicy Perspectives, указывая на диверсификацию инвесторами своих портфелей и снижение доверия к доллару.

Портал отмечает, что окончательные последствия на мировом рынке пока не ясны, хотя текущий обвал может оказаться лишь временным явлением. Несмотря на это, ключевые показатели облигаций и доллара свидетельствуют о серьезных изменениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и США перешли к полному уничтожению торговли друг с другом, а паника вернула мировые финансовые рынки в 2008 год.