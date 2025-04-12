Пользователи WhatsApp в России столкнулись с массовыми сбоями

Российские пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в мобильном приложении

Tекст: Мария Иванова

Пользователи мессенджера WhatsApp в России столкнулись с проблемами в его работе, сообщает ТАСС. По данным сервиса Downdetector, на вечер субботы было зарегистрировано 2323 жалобы. Основная часть из них связана со сбоями в работе оповещений, что составляет 55% от общего числа жалоб.

Кроме того, 26% пользователей сообщили об общих сбоях в работе мессенджера, а 16% отметили проблемы с мобильным приложением WhatsApp. Downdetector продолжает отслеживать и регистрировать сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Компания Meta* Platforms Inc., которой принадлежит WhatsApp, с прошлого года признана экстремистской организацией в России. Ее деятельность на территории страны официально запрещена, что может усложнить решение текущих проблем с работой мессенджера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля сервисы трех крупнейших банков России вышли из строя. А 1 апреля Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Steam.