Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Пользователи WhatsApp в России столкнулись с массовыми сбоями
Российские пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в мобильном приложении
Российские пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера, большинство из которых связано со сбоями в оповещениях.
Пользователи мессенджера WhatsApp в России столкнулись с проблемами в его работе, сообщает ТАСС. По данным сервиса Downdetector, на вечер субботы было зарегистрировано 2323 жалобы. Основная часть из них связана со сбоями в работе оповещений, что составляет 55% от общего числа жалоб.
Кроме того, 26% пользователей сообщили об общих сбоях в работе мессенджера, а 16% отметили проблемы с мобильным приложением WhatsApp. Downdetector продолжает отслеживать и регистрировать сбои в работе популярных интернет-ресурсов.
Компания Meta* Platforms Inc., которой принадлежит WhatsApp, с прошлого года признана экстремистской организацией в России. Ее деятельность на территории страны официально запрещена, что может усложнить решение текущих проблем с работой мессенджера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля сервисы трех крупнейших банков России вышли из строя. А 1 апреля Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Steam.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ