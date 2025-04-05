Сервисы трех крупнейших банков России вышли из строя

Сбой сервисов Т-Банка, ВТБ и Альфа-Банка произошел в ряде регионов России

Tекст: Евгения Караваева

Сервисы крупнейших банков России, таких как Т-Банк, ВТБ и Альфа-Банк, временно перестали функционировать в ряде регионов, сообщает Downdetector. Проблемы с доступом к сервисам наблюдались в Москве, Петербурге, а также Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и других областях.

В частности, Альфа-Банк испытывал трудности в Петербурге, Москве и еще нескольких областях. Т-Банк столкнулся с перебоями в работе в Ивановской, Волгоградской, Калужской, Новосибирской облостях и в Петербурге. ВТБ сообщил о частичных неполадках в Петербурге, Смоленской, Нижегородской области, Забайкальском крае и Крыму.

Кроме того, пользователи испытывали трудности с доступом к Системе быстрых платежей и платформе Discord, что дополнило масштаб проблемы, создавая трудности в проведении транзакций и общении через мессенджеры. Причина сбоя пока не уточняется, и представители банков работают над ее устранением.

Ранее, 1 апреля, Т-Банк уже сталкивался с масштабным сбоем в работе, что вызвало значительное недовольство клиентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, произошел сбой в работе соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) и онлайн-платформы Reddit, о чем сообщил сервис Downdetector. Также сообщалось, что Сбербанк зафиксировал сбои в работе Системы быстрых платежей по техническим причинам, пользователи Downdetector подали 6024 жалобы за сутки.