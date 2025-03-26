Сбербанк сообщил о сбоях в Системе быстрых платежей

Сбербанк сообщил о массовых жалобах пользователей на сбои в СБП

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сбербанк сообщил о возникновении проблем в работе Системы быстрых платежей (СБП) по техническим причинам, передает ТАСС. Пользователи активно оставляют жалобы на работу сервиса, что подтверждается данными портала Downdetector.

По информации Downdetector, к 11.08 по московскому времени 5627 пользователей пожаловались на неисправности СБП. Всего за сутки поступило 6024 жалобы. Основные проблемы включают сбой сервиса, который составил 90% жалоб, сбои сайта (5%) и проблемы с мобильным приложением (2%).

Основная масса жалоб исходит из Санкт-Петербурга (5%), Нижегородской и Тверской областей (4%), а также из Москвы, Московской и Свердловской областей (3%). Представители Сбербанка пока не уточнили, сколько времени займет устранение неполадок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдались сбои в работе сайта и приложения ВТБ. Проблемы российских сервисов связали с использованием иностранных серверов. Также произошел сбой в работе «ВКонтакте».