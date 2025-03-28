Сбой в работе X зафиксирован в ряде стран

Tекст: Антон Антонов

53% пользователей X, сообщивших о проблемах, отметили трудности с приложением, 45% пожаловались на сайт, а 2% указали на сложности с публикацией постов, передает ТАСС.

В списке стран, где фиксируются неполадки в работе X, находятся США, Британия, Германия, Ирландия, Италия, Мексика и Франция. В США о проблемах в работе X сообщили более 18 тыс. пользователей.

Помимо X, с проблемами столкнулась и платформа Reddit. По сведениям Downdetector, более 34,2 тыс. пользователей в США заявили о трудностях с Reddit. 45% пользователей отметили сбои в приложении, 43% пожаловались на сайт, а 12% испытывали проблемы с соединением с сервером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале тысячи пользователей пожаловались на работу Telegram.