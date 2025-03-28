Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Сбой в работе X зафиксирован в ряде стран
Сбой произошел в работе соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также онлайн-платформы Reddit, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
53% пользователей X, сообщивших о проблемах, отметили трудности с приложением, 45% пожаловались на сайт, а 2% указали на сложности с публикацией постов, передает ТАСС.
В списке стран, где фиксируются неполадки в работе X, находятся США, Британия, Германия, Ирландия, Италия, Мексика и Франция. В США о проблемах в работе X сообщили более 18 тыс. пользователей.
Помимо X, с проблемами столкнулась и платформа Reddit. По сведениям Downdetector, более 34,2 тыс. пользователей в США заявили о трудностях с Reddit. 45% пользователей отметили сбои в приложении, 43% пожаловались на сайт, а 12% испытывали проблемы с соединением с сервером.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале тысячи пользователей пожаловались на работу Telegram.